Google представила новый ноутбук с ИИ — Googlebook

Компания Google представила новую линейку ноутбуков Googlebook, разработанных на базе собственной экосистемы искусственного интеллекта Gemini. Устройства создаются в партнерстве с Acer, Asus, Dell, HP и Lenovo, а их выход на рынок запланирован на осень. Об этом сообщает TechCrunch.

Интеграция ИИ и новые функции

Ноутбуки получат функцию интеллектуального курсора под названием Magic Pointer со встроенным Gemini. Вместо обычных щелчков курсор будет предлагать контекстные подсказки в зависимости от изображения на экране. Например, наведение курсора на дату в электронном письме позволит быстро назначить встречу, а выделение двух фотографий поможет просмотреть их вместе.

Старший директор Google по планшетам и ноутбукам на базе Android Александр Кушер отметил, что компания решила сделать курсор по-настоящему умным. По его словам, при перемещении по экрану инструмент будет подсказывать возможные варианты взаимодействия, демонстрируя, как интегрированные ИИ-функции работают в фоновом режиме.

Работа со смартфонами и виджетами

Googlebook будет совместим с телефонами на Android, что позволит запускать мобильные приложения прямо на компьютере. Также пользователи получат доступ к файлам смартфона через файловый менеджер ноутбука для их просмотра, поиска или редактирования.

Кроме того, новая функция Create your Widget позволит создавать персонализированные виджеты с помощью запросов к Gemini. Система будет собирать информацию из Интернета и сервисов Google, таких как Gmail и Calendar, в единую панель — например, для планирования поездки.

Обновление линейки Chromebook

Новые компьютеры станут преемниками линейки доступных ноутбуков Chromebook, представленной 15 лет назад. Представители компании заверили, что поддержка существующих пользователей Chromebook будет продолжена, а некоторые старые модели смогут перейти на новую операционную систему. Выход Googlebook знаменует отказ от ChromeOS в пользу новой платформы на базе Android со встроенным искусственным интеллектом. Это также является прямым ответом на ИИ-ноутбуки Copilot+ от Microsoft, которые выпускаются с 2024 года.

Слияние операционных систем и конкуренция

О планах объединить ChromeOS и Android в единую операционную систему представители Google официально заявили ещё осенью 2025 года. В то же время конкуренты из Microsoft, чьи устройства Copilot+ стали одними из первых на рынке ИИ-компьютеров, пока сталкиваются с низким спросом: в начале 2025 года доля таких ПК составляла менее 2% от общего объема продаж, хотя аналитики прогнозируют стремительный рост этого сегмента в 2026 году.

