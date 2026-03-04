Apple представила MacBook Neo за $599: самый доступный ноутбук в истории компании на базе чипа от iPhone

Компания Apple представила совершенно новый бюджетный ноутбук — MacBook Neo. Главной особенностью новинки стала рекордно низкая цена в $599 и использование процессора от iPhone, что делает его уникальным устройством в линейке Mac.

Первый Mac на «айфоновском» железе

MacBook Neo стал первым компьютером Apple, оснащенным чипом A18 Pro, ранее дебютировавшим в моделях iPhone 16 Pro. По заявлению Apple, этот процессор обеспечивает поразительную производительность.

По данным Apple, новинка до 50% быстрее в повседневных задачах по сравнению с самым популярным ПК с актуальным процессором Intel Core Ultra 5, до трех раз быстрее в выполняемых непосредственно на устройстве задачах ИИ и до двух раз быстрее в работе с фото, в частности во время редактирования.

Дисплей и дизайн без «челки»

Новинка получила 13-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей, яркостью 500 нит и антибликовым покрытием. Интересно, что экран не имеет характерного выреза («челки») — вместо него Apple использовала равномерные тонкие рамки в стиле iPad.

Ноутбук весит всего 1,22 кг и доступен в четырех ярких цветах: серебристом (Silver), темно-синем (Indigo), нежно-розовом (Blush) и цитрусовом (Citrus). Оттенки корпуса повторяются на клавиатуре Magic Keyboard и фирменных обоях.

Характеристики и порты

Устройство ориентировано на мобильность и автономность, предлагая до 16 часов работы от батареи. Среди других характеристик:

Память: 8 ГБ объединенной памяти (ОЗУ).

Связь: поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.

Камера и звук: передняя камера 1080p, двойные микрофоны и стереодинамики с поддержкой Spatial Audio.

Разъемы: два порта USB-C (один быстрый USB-C 3 до 10 Гбит/с, другой USB-C 2 до 480 Мбит/с) и разъем для наушников.

Экологичность и цены

Apple отмечает, что MacBook Neo — это их самый экологический компьютер. Он на 60% состоит из переделанных материалов, включая 90% вторичного алюминия в корпусе и 100% переработанного кобальта в аккумуляторе.

Ценовая политика:

$599 — версия на 256 ГБ памяти со стандартной Magic Keyboard.

$699 — версия на 512 ГБ памяти с клавиатурой Magic Keyboard с Touch ID.

$499 — специальная цена для студентов и педагогов.

Предварительные заказы на MacBook Neo стартуют сегодня, 4 марта, а официальные продажи начнутся в среду, 11 марта.

