Нацбанк запустил новую кампанию по платежной безопасности на фоне роста убытков от мошенничества

Национальный банк Украины совместно с правоохранительными органами и специалистами по защите информации запустил очередной этап образовательной инициативы #ШахрайГудбай, направленной на повышение осведомленности граждан о правилах безопасности при безналичных расчетах. Об этом сообщает Национальный банк Украины 13 мая.

Убытки растут, несмотря на сокращение числа инцидентов

По итогам 2025 года было зафиксировано 256 тысяч незаконных транзакций с использованием платежных карт. Этот показатель снизился на 13,3 тысячи случаев, или на 5%, по сравнению с данными 2024 года. В то же время общий объем финансовых потерь граждан от таких операций вырос почти на четверть (24%) и достиг 1,4 млрд гривен. Соответствующая статистика свидетельствует о том, что масштаб потерь от каждой отдельной махинации увеличивается, что требует продолжения системной просветительской работы.

Как злоумышленники манипулируют клиентами

Основным инструментом мошенников на платежном рынке остается социальная инженерия — психологическое манипулирование, в результате которого пользователи самостоятельно передают преступникам личные данные, реквизиты карт, логины и пароли от интернет-банкинга, а также одноразовые коды подтверждения.

Заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан отметил, что в прошлом году именно на такие схемы пришлось 90 % от общего объема всех финансовых потерь. Начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец добавил, что преступники эффективно используют эмоциональность и недостаток знаний жертв в цифровой среде. Со своей стороны, председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) Александр Потий подчеркнул, что кибергигиена отдельного гражданина является составной частью национальной безопасности, поскольку скомпрометированные аккаунты могут стать точкой входа для киберпреступников в государственные системы.

От государственных услуг до защиты финансового номера

К кампании, которая продлится до конца 2026 года во всех регионах страны, присоединились около 80 партнеров. Просветительские мероприятия охватят ряд ключевых тем: защита от мошенничества под видом государственных услуг, противодействие фейковым инвестиционным проектам, правила проверки платежных сайтов и чат-ботов, безопасность онлайн-шопинга, а также защита финансового номера телефона. Особое внимание будет уделяться схемам, при которых соискателей работы обманным путем вовлекают в преступную деятельность.

Информационные материалы будут распространяться через наружную рекламу, общественный транспорт, мониторы в центрах предоставления административных услуг, торгово-развлекательных центрах, на автозаправочных станциях, в банковских отделениях и метрополитене. Также предусмотрен выпуск социальной газеты для людей старшего возраста, которая будет распространяться через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, и проведение просветительских мероприятий для молодежи.

