Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
13 мая 2026, 13:27

ИИ-компания Cerebras может провести крупнейшее IPO года

Американский производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems готовится повысить ценовой диапазон своего IPO на фоне резкого роста спроса со стороны инвесторов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Фото: Cerebras

Компания рассматривает возможность повышения ценового диапазона акций до $150−160 за акцию вместо ранее заявленных $115−125. Кроме того, Cerebras может увеличить объем размещения с 28 млн до 30 млн акций.

В случае установления цены на верхнем пределе нового диапазона компания сможет привлечь около $4,8 млрд, тогда как по начальным условиям IPO речь шла примерно о $3,5 млрд.

По словам собеседников Reuters, книга заявок уже превышает объем предложенных акций более чем в 20 раз. Окончательное ценообразование ожидается 13 мая.

Спрос на ИИ-чипы стремительно растет

Интерес инвесторов к Cerebras связан с глобальным бумом искусственного интеллекта и резким ростом спроса на высокопроизводительные чипы.

Компания со штаб-квартирой в Калифорнии разрабатывает специализированные процессоры для работы с большими ИИ-моделями и конкурирует с Nvidia.

Чипы Cerebras лучше приспособлены для обработки запросов пользователей и работы AI-моделей в реальном времени, чем традиционные GPU-чипы, которые индустрия длительно использовала преимущественно для обучения искусственному интеллекту.

Аналитики отмечают, что рынок постепенно смещается от этапа тренировки моделей к их массовому внедрению, что усиливает спрос именно на такие решения.

Второй шанс выйти на биржу

IPO станет второй попыткой Cerebras Systems выйти на биржу. Впервые компания подала документы еще в 2024 году, однако тогда процесс был остановлен из-за проверки партнерства с эмиратской ИИ-компанией G42 со стороны американских органов безопасности.

Позже сделка была одобрена, а среди клиентов Cerebras появились такие технологические гиганты, как Amazon и OpenAI.

По данным Dealogic, размещение Cerebras может стать самым большим IPO в мире в этом году. Организаторами сделки выступают Morgan Stanley, Citigroup, Barclays и UBS Group. Акции компании планируют разместить на бирже Nasdaq под тикером CBRS.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
