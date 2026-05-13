Бюджет Украины получил почти 7 млрд от налога на Google

Международные корпорации, предоставляющие электронные услуги в Украине, обеспечили более 6,9 млрд грн поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) в течение первых четырех месяцев 2026 года. Этот показатель свидетельствует о стабильном росте доходов от деятельности иностранных цифровых сервисов на украинском рынке. Об этом сообщает Государственная налоговая служба 13 мая.

Динамика поступлений и валютные расчеты

Согласно официальным данным, общая сумма уплаченного налога в валютном эквиваленте распределилась следующим образом: 52 млн евро и 97,6 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 1,5 млрд грн.

Наибольшие взносы в государственный бюджет внесли лидеры мирового технологического рынка: Apple, Google, Meta и Netflix. В перечень ключевых плательщиков также вошли игровые и торговые платформы, в частности Sony, Valve, Etsy, Epic Games и Wargaming. Временная исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух отметила: «Поступления выросли на 1,5 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года».

Расширение круга плательщиков

С начала 2026 года статус плательщика НДС в Украине получили еще девять иностранных компаний. В настоящее время на налоговом учете находятся 154 международные корпорации, которые официально уплачивают так называемый «налог на Google».

Положительная тенденция наблюдалась уже по итогам первого квартала текущего года. В январе-марте компании задекларировали 4,5 млрд грн налога, что на 28% превысило показатель соответствующего периода 2025 года (3,5 млрд грн). Тогда валютные расчеты составили 41,7 млн евро и 54,2 млн долларов.

Требования законодательства к цифровому бизнесу

В соответствии с действующими нормами, регистрация в качестве плательщика НДС является обязательной для нерезидентов, чей годовой объем электронных услуг для украинских пользователей превышает 1 млн грн за последние 12 месяцев. Под действие закона подпадают сервисы онлайн-рекламы, стриминговые платформы, облачные технологии, программное обеспечение и маркетплейсы (торговые площадки в интернете).

