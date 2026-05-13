Бюджет Украины получил почти 7 млрд от налога на Google

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 мая 2026, 13:05 Читати українською

Бюджет Украины получил почти 7 млрд от налога на Google

Международные корпорации, предоставляющие электронные услуги в Украине, обеспечили более 6,9 млрд грн поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) в течение первых четырех месяцев 2026 года. Этот показатель свидетельствует о стабильном росте доходов от деятельности иностранных цифровых сервисов на украинском рынке. Об этом сообщает Государственная налоговая служба 13 мая.

Международные корпорации, предоставляющие электронные услуги в Украине, обеспечили более 6,9 млрд грн поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) в течение первых четырех месяцев 2026 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Динамика поступлений и валютные расчеты

Согласно официальным данным, общая сумма уплаченного налога в валютном эквиваленте распределилась следующим образом: 52 млн евро и 97,6 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 1,5 млрд грн.

Наибольшие взносы в государственный бюджет внесли лидеры мирового технологического рынка: Apple, Google, Meta и Netflix. В перечень ключевых плательщиков также вошли игровые и торговые платформы, в частности Sony, Valve, Etsy, Epic Games и Wargaming. Временная исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы (ГНС) Леся Карнаух отметила: «Поступления выросли на 1,5 млрд грн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года».

Расширение круга плательщиков

С начала 2026 года статус плательщика НДС в Украине получили еще девять иностранных компаний. В настоящее время на налоговом учете находятся 154 международные корпорации, которые официально уплачивают так называемый «налог на Google».

Положительная тенденция наблюдалась уже по итогам первого квартала текущего года. В январе-марте компании задекларировали 4,5 млрд грн налога, что на 28% превысило показатель соответствующего периода 2025 года (3,5 млрд грн). Тогда валютные расчеты составили 41,7 млн евро и 54,2 млн долларов.

Требования законодательства к цифровому бизнесу

В соответствии с действующими нормами, регистрация в качестве плательщика НДС является обязательной для нерезидентов, чей годовой объем электронных услуг для украинских пользователей превышает 1 млн грн за последние 12 месяцев. Под действие закона подпадают сервисы онлайн-рекламы, стриминговые платформы, облачные технологии, программное обеспечение и маркетплейсы (торговые площадки в интернете).

Читайте также: Налог на роскошь: владельцы дорогих автомобилей пополнили бюджет на 115 млн грн

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
13 мая 2026, 13:30
#
Правильний заголовок — «Бюджет України отримав майже 7 млрд від податку, який оплачують українські користувачі»
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами