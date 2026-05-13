Цены на нефть снизились на фоне шаткого перемирия с Ираном и ожидания переговоров Трампа в Китае

Цены на нефть в среду, 13 мая, снизились, прервав трехдневный рост. Инвесторы внимательно следят за неустойчивым перемирием на Ближнем Востоке и готовятся к важным переговорам между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Динамика цен

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на $1,47 (1,4%) до $106,30 за баррель. Американская WTI потеряла $1,41, также снизившись на 1,4% до $100,77 за баррель.

Оба эталона стабильно держатся выше $100 с конца февраля 2026 года, когда началась активная фаза конфликта между США, Израилем и Ираном, что привело к фактическому перекрытию Ормузского пролива.

Старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева отметила, что опасения по поводу перебоев с поставками нефти и неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке продолжают поддерживать высокие цены.

По ее словам, рынок очень чувствительно реагирует на любые новости из региона, поэтому резкие колебания котировок могут сохраняться и дальше. Любая новая эскалация или угроза поставкам способна быстро вернуть нефть к активному росту.

Накануне цены на нефть подскочили более чем на 3%, поскольку надежды на продолжительное перемирие между США и Ираном начали угасать. Это также уменьшило ожидания быстрого восстановления судоходства через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Фактор Трампа и Китая

Трамп заявил во вторник, что не считает необходимой помощь Китаю для завершения войны с Ираном, хотя перспективы долгосрочного мирного соглашения остаются неопределенными.

Китай остается самым крупным покупателем иранской нефти, несмотря на санкционное давление со стороны Вашингтона. Встреча Трампа и Си Цзиньпина в Пекине запланирована на четверг и пятницу.

Аналитики Eurasia Group считают, что из-за длительных перебоев на рынке и потери более 1 млрд баррелей поставки цены на нефть могут оставаться выше $80 за баррель до конца года.

Война с Ираном уже начинает оказывать влияние на экономику США. Из-за подорожания нефти растут цены на горючее, а экономисты ожидают дальнейшего распространения инфляционного давления.

Дополнительно, рынок поддерживают данные о сокращении запасов нефти в США. По информации Американского института нефти, запасы сырой нефти на прошлой неделе снизились уже четвертую неделю подряд.