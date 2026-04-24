24 апреля 2026, 16:54 Читати українською

Рынки подозревают, что новый глава ФРС станет игрушкой Трампа

Среди главных событий недели: война в Иране, и у меня есть ощущение, что эта история с нами еще на много недель, а может, и месяцев. Как рынки реагируют на масштабный кризис и какие факторы также влияли на них, рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Среди главных событий недели: война в Иране, и у меня есть ощущение, что эта история с нами еще на много недель, а может, и месяцев.

Пролив заработает еще не скоро

В Иране мало что изменилось — президент США в одностороннем порядке (ну, никто с ним разговаривать не хочет, что поделаешь!) объявил бессрочное перемирие и пытается как-то найти выход из очень тупикового положения, в которое он сам себя загнал. Конечно, ни у кого нет сомнений, что Трамп победил всех на свете и достиг всех поставленных целей, но пролив по-прежнему остается закрытым для судоходства, а Brent уже стоит $106 за баррель. Даже если бы пролив разблокировали прямо сейчас, то, по официальным оценкам Пентагона, понадобится шесть месяцев, чтобы очистить его от мин и сделать безопасным для судоходства. Но об этом и речи нет, более того, снимки спутников демонстрируют, что иранцы продолжают минировать и дальше. Так что, привет, инфляция, и не мечтайте о снижении ставки в ближайшее время!

Нефть нефтью — это важно, но мы живем в современном мире, который трудно представить без использования информационных технологий. Несмотря на средневековый характер взглядов стражей исламской революции, они прекрасно понимают значимость современных технологий. На этой неделе Иран угрожал уничтожить телекоммуникационную инфраструктуру на дне Ормузского пролива, которая обеспечивает 90% интернета, банковских коммуникаций и облачных решений в странах Ближнего Востока. Только представьте, чем это закончится для экономики развитых арабских стран!

Слушания в Сенате

Главным экономическим событием прошлой недели, пожалуй, можно считать выступление кандидата на пост председателя ФРС Кевина Уорша в Сенате США. В вступительной речи он, как и ожидалось, пообещал быть независимым, взвешенным, профессиональным и все такое прочее из стандартного набора, который обещают политики, претендуя на должность. Но очевидно, что более важная информация была не в речи, написанной заранее, с правильными словами и лозунгами, а в ответах на вопросы сенаторов. Спрашивали о том, брал ли Ворш на себя обязательства перед Трампом снизить ставку, когда он планирует избавиться от долей в компаниях, основанных Эпштейном, и собирается ли реформировать ФРС. Отвечая на острые вопросы, кандидат в руководители центрального банка, к сожалению, не произвел хорошего впечатления ни на сенат, ни на рынки, которые от его ответов начали краснеть.

В целом, по мнению многих инвесторов, Ворш является сторонником более либеральной политики, чем Пауэлл, и будет искать возможности для снижения ставок. А вот что касается независимости, то мало кто верит в то, что Трамп не возьмет под контроль своего протеже, а вместе с ним и монетарную политику страны. За несколько часов беседы в Сенате Ворш даже успел получить прозвище «Sock puppet» (кукла из носка для кукольного театра), с намеком на то, что им будет легко манипулировать из Белого дома. В итоге, вопрос с утверждением нового председателя ФРС остается открытым.

ИИ спасает Intel

Сезон квартальных результатов набирает обороты, и первой из «Большой семерки» на арену вышла Tesla в среду. Компания отчиталась хорошо, но все испортили новости о предстоящих капитальных затратах, которые сделают денежный поток отрицательным. Не очень хорошая перспектива… А вот кто поразил, так это Intel. Совершенно неожиданно компания превзошла прогнозы, продемонстрировала уверенность в завтрашнем дне на фоне ИИ-бума, за что была вознаграждена стремительным ростом.

И если у производителей процессоров все хорошо, то производителей программного обеспечения продолжает лихорадить. Беспокойство у инвесторов по поводу изменений в сфере ИИ возникло после того, как Anthropic в феврале продемонстрировал, что его творение может легко заменить людей, занимающихся маркетингом, аналитикой данных и созданием программного обеспечения. IBM и ServiceNow, которые отчитались на этой неделе, только усилили подобные опасения, сообщив о замедлении роста выручки, за что и поплатились двузначным падением цен на акции.

Что дальше? В целом рынок охвачен несокрушимым оптимизмом: день за днем индексы устанавливают новые исторические рекорды, а влиятельные аналитики и инвесторы прогнозируют S&P 500 на уровне 7 700 к концу года, а может, и раньше. Вот только кто-то говорит, что перед ростом придется пережить коррекцию, а кто-то считает, что мы продолжим расти без всяких коррекций. Но все едины в том, что рост продолжится! Как видите, в представлении инвесторов будущие выгоды от ИИ перевешивают проблемы, связанные с войной в Иране, возвращением инфляции и другими макроэкономическими неурядицами, хотя, честно говоря, лично мне все это напоминает игры с огнем…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club
First Kyiv Investment Club
