Минфин привлек через ОВГЗ в восемь раз меньше средств, чем неделей ранее

Министерство финансов 12 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 641,43 млн грн, что на 4,42 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 5,06 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

302,45 млн грн под 15,15% (с/с 15,14%) с погашением 21 июля 2027 (на прошлой неделе уровень доходности был 15,14%, средневзвешенный — 15,15%);

338,98 млн грн под 16,15% (с/с 16,14%) с погашением 25 апреля 2029 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 145 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн гривен. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку ВСУ.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.