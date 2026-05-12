Корея планирует делиться доходами от ИИ с гражданами

В Южной Корее предлагают выплачивать жителям «дивиденды» из избыточных налоговых поступлений от индустрии искусственного интеллекта. Такая инициатива уже вызвала резкие колебания акций технологических компаний на местной бирже. Об этом сообщает Bloomberg 12 мая.

Реакция рынка и позиция властей

Идею о распределении доходов от ИИ озвучил в Facebook руководитель по вопросам президентской политики Ким Ён Бом. Инвесторы не сразу поняли суть предложения, в результате чего базовый индекс Kospi упал на 5,1%, а рынок потерял более 300 миллиардов долларов капитализации. Впоследствии чиновник уточнил, что предлагает использовать имеющиеся избыточные налоговые сборы, а не вводить новый налог для корпораций. После этого акции Samsung и SK Hynix частично восстановили позиции, а падение индекса замедлилось до 2,3%. В офисе президента подчеркнули, что слова советника являются лишь его личным мнением.

Доходы корпораций и налоги

В этом году аналитики прогнозируют операционную прибыль Samsung на уровне 330 триллионов вон (220 миллиардов долларов). Это сделает компанию второй по прибыльности в мире после Nvidia. Конкурент SK Hynix также ожидает высоких результатов — около 239 триллионов вон прибыли в 2026 году. Если оба производителя достигнут совокупного дохода в 500 триллионов вон, они уплатят более 100 триллионов вон корпоративных налогов. Это может превысить общенациональный план налоговых сборов правительства на этот год.

Требования сотрудников компаний

На фоне сверхприбылей от ИИ усиливается давление с требованием их справедливого распределения. Профсоюз Samsung требует передать сотрудникам подразделения по производству чипов 15% операционной прибыли и угрожает начать забастовку 21 мая. Работники ссылаются на опыт SK Hynix, которая в прошлом году согласилась направить 10% своей операционной прибыли на выплату премий персоналу.

Инвестфонд на 100 триллионов

Южная Корея рассматривает развитие искусственного интеллекта как приоритет для экономики. В 2025 году правительство совместно с частным бизнесом объявило о создании инвестиционного фонда в размере 100 триллионов вон (более 71 миллиарда долларов) для поддержки ключевых направлений инноваций в области ИИ. Ранее страна также выделила 9,4 триллиона вон на разработку передовых нейропроцессоров и систем памяти, чтобы удержать лидерство на мировом рынке полупроводников.

