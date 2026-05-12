Корея планирует делиться доходами от ИИ с гражданами

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 мая 2026, 16:15 Читати українською

Корея планирует делиться доходами от ИИ с гражданами

В Южной Корее предлагают выплачивать жителям «дивиденды» из избыточных налоговых поступлений от индустрии искусственного интеллекта. Такая инициатива уже вызвала резкие колебания акций технологических компаний на местной бирже. Об этом сообщает Bloomberg 12 мая.

В Южной Корее предлагают выплачивать жителям «дивиденды» из избыточных налоговых поступлений от индустрии искусственного интеллекта.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Реакция рынка и позиция властей

Идею о распределении доходов от ИИ озвучил в Facebook руководитель по вопросам президентской политики Ким Ён Бом. Инвесторы не сразу поняли суть предложения, в результате чего базовый индекс Kospi упал на 5,1%, а рынок потерял более 300 миллиардов долларов капитализации. Впоследствии чиновник уточнил, что предлагает использовать имеющиеся избыточные налоговые сборы, а не вводить новый налог для корпораций. После этого акции Samsung и SK Hynix частично восстановили позиции, а падение индекса замедлилось до 2,3%. В офисе президента подчеркнули, что слова советника являются лишь его личным мнением.

Доходы корпораций и налоги

В этом году аналитики прогнозируют операционную прибыль Samsung на уровне 330 триллионов вон (220 миллиардов долларов). Это сделает компанию второй по прибыльности в мире после Nvidia. Конкурент SK Hynix также ожидает высоких результатов — около 239 триллионов вон прибыли в 2026 году. Если оба производителя достигнут совокупного дохода в 500 триллионов вон, они уплатят более 100 триллионов вон корпоративных налогов. Это может превысить общенациональный план налоговых сборов правительства на этот год.

Требования сотрудников компаний

На фоне сверхприбылей от ИИ усиливается давление с требованием их справедливого распределения. Профсоюз Samsung требует передать сотрудникам подразделения по производству чипов 15% операционной прибыли и угрожает начать забастовку 21 мая. Работники ссылаются на опыт SK Hynix, которая в прошлом году согласилась направить 10% своей операционной прибыли на выплату премий персоналу.

Инвестфонд на 100 триллионов

Южная Корея рассматривает развитие искусственного интеллекта как приоритет для экономики. В 2025 году правительство совместно с частным бизнесом объявило о создании инвестиционного фонда в размере 100 триллионов вон (более 71 миллиарда долларов) для поддержки ключевых направлений инноваций в области ИИ. Ранее страна также выделила 9,4 триллиона вон на разработку передовых нейропроцессоров и систем памяти, чтобы удержать лидерство на мировом рынке полупроводников.

Читайте также: Когда акции и золото уступят место криптовалютам: почему криптовалютный рынок делает ставку на реальные активы

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами