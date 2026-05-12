В суде по делу создателя ChatGPT нашелся новый миллиардер

Сооснователь и бывший главный научный сотрудник OpenAI Илья Суцкевер владеет долей в разработчике искусственного интеллекта стоимостью $7 млрд. Это делает его одним из крупнейших индивидуальных акционеров OpenAI, пишет Bloomberg.

Что известно

Свою долю Суцкевер раскрыл 11 мая в суде во время дачи показаний по иску самого богатого человека в мире Илона Маска к OpenAI.

Маск, который помогал создавать OpenAI, утверждает, что им «целенаправленно манипулировали», побудив финансировать стартап под обещание, что он останется некоммерческим и будет ставить интересы человечества выше прибыли. Маск добивается отмены реструктуризации организации в коммерческую компанию, что поставит под угрозу планы OpenAI провести одно из крупнейших IPO в этом году.

В 2023 году Суцкевер, который в то время был членом совета директоров OpenAI, стал «лидером переворота» против Сэма Альтмана, уволенного с поста гендиректора, писал The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, между Суцкевером и Альтманом был конфликт по вопросу безопасности ИИ. В суде 11 мая Суцкевер рассказал, что начал беспокоиться из-за Альтмана еще за год до этих событий.

По его словам, он говорил другим директорам, что Альтман систематически лгал, подрывал авторитет менеджеров и стравливал их друг с другом, пишет Forbes. В ноябре 2023 года Суцкевер стал одним из директоров, проголосовавших за отстранение Альтмана. Но уже через несколько дней он публично заявил, что сожалеет, и подписал петицию с требованием вернуть его на пост гендиректора.

После возвращения Альтмана Суцкевер был исключен из совета директоров, а в 2024 году вовсе ушел из OpenAI. Он основал исследовательскую лабораторию в области искусственного интеллекта Safe Superintelligence.

По данным на апрель 2025 года, она оценивалась в $32 млрд.

Напомним

Суцкевер стал вторым миллиардером из OpenAI, чье состояние было раскрыто в ходе судебного разбирательства, отмечает Forbes.

На прошлой неделе президент компании Грег Брокман также в суде сообщил, что его доля в OpenAI оценивается почти в $30 млрд. Состояние Сэма Альтмана Forbes оценивает в $3,5 млрд, Илона Маска — в $827 млрд.

Ни Суцкевер, ни Брокман сейчас не входят ни в список Forbes, ни в список миллиардеров Bloomberg. Поскольку они владеют долями в непубличной компании, оценить их состояния точно не представляется возможным, писал Bloomberg.