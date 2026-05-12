В Германии будут платить до 30 тысяч евро за превращение пустых офисов в жилье

С июля федеральное правительство будет выплачивать субсидии до 30 000 евро за каждую квартиру, созданную путём переоборудования нежилых помещений в жилые. Об этом пишет Аusnews.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о программе

С июля Федеральное министерство строительства запускает программу под названием «От коммерции к жилью». Она работает просто: если вы превращаете пустующее коммерческое помещение в жилье, государство платит вам за это деньги — и возвращать их не нужно.

На каждую новую квартиру можно получить до 30 000 евро. Всего на программу выделено 300 миллионов евро.

Под действие программы подпадают самые разные объекты: бывшие офисы, магазины, старые производственные помещения. Главное условие одно — в результате переоборудования должна появиться хотя бы одна полноценная квартира.

Как рассчитывается программа субсидирования

Государство готово возместить до 30% затрат на переоборудование здания, но не больше 30 000 евро за каждую квартиру. Проще говоря: если ремонт обошёлся вам в 100 000 евро и больше — получите максимум 30 000 евро. Если потратили меньше — и субсидия будет меньше, ровно 30% от реальных расходов.

Однако одного переоборудования помещений мало. Чтобы получить деньги, владелец здания обязан ещё и провести энергетическую модернизацию: заменить окна, утеплить стены, обновить систему отопления. Эти расходы государство не покрывает — но без их выполнения субсидию не дадут вообще.

Читайте также: Социальное жилье для украинцев в Германии: кто может подать заявку

После всех работ здание должно укладываться в стандарт «Эффективный дом 85». Это означает, что оно должно потреблять не больше 85% той энергии, которую потреблял бы аналогичный новый дом, построенный по действующим нормам. Для зданий с охранным статусом — то есть признанных архитектурными памятниками — требования немного мягче.

Жители Северного Рейна-Вестфалии могут рассчитывать на дополнительный бонус: если озеленить крышу здания, государство доплатит ещё 10 000 евро.

Как подать заявку

Участвовать в программе могут частные лица, компании и жилищные кооперативы. Заявки принимает государственный банк развития KfW. Важное правило: подать заявку нужно до того, как начнутся строительные работы. Если вы пока только планируете или консультируетесь — самое время это сделать.

Для компаний установлен верхний предел: не более 300 000 евро на одну организацию, что соответствует примерно десяти квартирам. Это требование европейского законодательства.

Смысл ограничения в том, чтобы ни одна компания не получала за счёт государственных денег несправедливого преимущества перед конкурентами.