Британия перекрывает пути «параллельного импорта»: с 13 мая вводятся жесткие ограничения на реэкспорт

Британское правительство активировало механизм борьбы с обходом санкций. Завтра, 13 мая, вступают в силу новые правила — Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) Regulations 2026. Главным нововведением стал радикальный контроль конечного потребителя (End-User Controls).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

От предупреждений к уголовной ответственности

Ранее Министерство иностранных дел и по делам содружества (FCDO), имея подозрения, что груз через Дубай или Алматы в конце концов окажется в России, могло лишь проводить разъяснительные беседы с экспортером. Теперь правила игры меняются:

Официальное сообщение: Министр торговли посылает экспортеру уведомление о подозрении.

Заморозка груза: Товар блокируется до момента получения специальной лицензии.

Попытка отправить груз без согласования чревата задержанием товара, его конфискацией и возбуждением уголовного дела.

Удар по посредникам

Под действие новых правил попадают любые товары, даже не входящие в списки стратегического контроля. В пояснительной записке британцы прямо отмечают: несмотря на падение прямой торговли с рф на 97% по сравнению с 2021 годом, российский рынок продолжает получать британскую продукцию через третьи страны.

Фактически закон разработан для прекращения схем «параллельного импорта», пролегающих через ОАЭ, Турцию, Казахстан и Кыргызстан.

Это уже второй удар по обходным путям за последние недели. 23 апреля Евросоюз активировал инструмент противодействия обходу санкций точечно против Кыргызстана — секторальный запрет на станки и электронику. Великобритания избрала путь персональных сообщений по конкретным грузам.

Напомним

«Минфин» писал, что 24 февраля 2026 года Великобритания ввела санкции против девяти российских банков. Кроме того, в списки попали 240 компаний, семь физлиц и 50 судов.