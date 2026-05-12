12 мая 2026, 12:05 Читати українською

Инфляция в Германии выросла до 2,9%: цены на энергоносители поднялись более чем на 10%

В апреле темпы роста потребительских цен в Германии несколько ускорились и достигли 2,9%. Федеральное статистическое управление официально подтвердило предварительные расчеты. Об этом сообщает Reuters 12 мая.

Для сравнения динамики цен с другими странами Европейского Союза используется специальный гармонизированный индекс. Согласно этому единому стандарту, в марте годовая инфляция составила 2,8%.

Ускорение общей инфляции до самого высокого уровня с января 2024 года произошло в основном из-за скачка цен на энергоносители на 10,1%, что связано с войной в Иране, пишут на Trading Economics. В то же время базовая инфляция, из расчета которой исключены волатильные цены на продовольственные товары и энергию, напротив, снизилась до 2,3%. Этот уровень стал самым низким с июня 2021 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
