Эмиграция из Германии растет: самые популярные страны для переезда

Швейцария по-прежнему остается самым популярным местом проживания немцев в Европе за пределами Германии. По данным Федерального статистического ведомства, в начале 2025 года там проживало около 329 900 граждан ФРГ, пишет DW.

Что показывает статистика

Немцы остаются второй по численности группой иностранцев в Швейцарии после итальянцев. Эта цифра продолжает расти: по сравнению с предыдущим годом — на 6300 человек, или на 1,9 процента. За последние десять лет прирост составил 10,7 процента — примерно 32 тысячи человек.

В статистике по Швейцарии и другим странам Европы не учитываются граждане ФРГ, имеющие также гражданство страны проживания.

Австрия — стремительный рост

В Австрии — второй по популярности европейской стране среди немецких мигрантов — в начале 2025 года проживало около 239 500 граждан Германии. Это самая большая группа иностранцев в Австрии. Рост здесь происходит быстрее, чем в Швейцарии: за год количество вновь прибывших немцев увеличилось примерно на 6700 человек (плюс 2,9 процента). За десятилетие показатель вырос на 40,5 процента, что соответствует примерно 69 тысячам человек.

Испания становится все более популярной

Испания также остается востребованным направлением миграции немцев. В начале 2025 года там проживали около 131 800 граждан Германии. После многолетнего снижения их численность начала расти с 2022 года. За последний год прирост составил около 3800 человек (три процента). Однако в целом показатель все еще ниже уровня десятилетней давности примерно на три тысячи человек.

Кто и почему эмигрирует из Германии

Причины переезда — такие как работа, учеба или климат — в статистике не фиксируются. Однако возрастная структура показывает различия: в Австрии среди немцев больше молодежи, тогда как в Испании заметно выше доля пожилых людей. А доля немцев старше 65 лет в Испании составляет почти 27 процентов, что примерно вдвое больше, чем в Австрии.

В августе 2025 года немецкая газета Handelsblatt писала, что все больше граждан страны покидают ее из-за разочарования повседневной реальностью: их утомляют бюрократия, высокие налоги, сложные правила ведения бизнеса и ощущение жизни по жесткому «сценарию среднего класса». Среди молодых немцев особенно часто уезжают образованные специалисты, самозанятые и предприниматели.

