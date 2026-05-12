Эмиграция из Германии растет: самые популярные страны для переезда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 мая 2026, 8:41 Читати українською

Эмиграция из Германии растет: самые популярные страны для переезда

Швейцария по-прежнему остается самым популярным местом проживания немцев в Европе за пределами Германии. По данным Федерального статистического ведомства, в начале 2025 года там проживало около 329 900 граждан ФРГ, пишет DW.

Швейцария по-прежнему остается самым популярным местом проживания немцев в Европе за пределами Германии.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что показывает статистика

Немцы остаются второй по численности группой иностранцев в Швейцарии после итальянцев. Эта цифра продолжает расти: по сравнению с предыдущим годом — на 6300 человек, или на 1,9 процента. За последние десять лет прирост составил 10,7 процента — примерно 32 тысячи человек.

В статистике по Швейцарии и другим странам Европы не учитываются граждане ФРГ, имеющие также гражданство страны проживания.

Австрия — стремительный рост

В Австрии — второй по популярности европейской стране среди немецких мигрантов — в начале 2025 года проживало около 239 500 граждан Германии. Это самая большая группа иностранцев в Австрии. Рост здесь происходит быстрее, чем в Швейцарии: за год количество вновь прибывших немцев увеличилось примерно на 6700 человек (плюс 2,9 процента). За десятилетие показатель вырос на 40,5 процента, что соответствует примерно 69 тысячам человек.

Читайте также: Социальное жилье для украинцев в Германии: кто может подать заявку

Испания становится все более популярной

Испания также остается востребованным направлением миграции немцев. В начале 2025 года там проживали около 131 800 граждан Германии. После многолетнего снижения их численность начала расти с 2022 года. За последний год прирост составил около 3800 человек (три процента). Однако в целом показатель все еще ниже уровня десятилетней давности примерно на три тысячи человек.

Кто и почему эмигрирует из Германии

Причины переезда — такие как работа, учеба или климат — в статистике не фиксируются. Однако возрастная структура показывает различия: в Австрии среди немцев больше молодежи, тогда как в Испании заметно выше доля пожилых людей. А доля немцев старше 65 лет в Испании составляет почти 27 процентов, что примерно вдвое больше, чем в Австрии.

В августе 2025 года немецкая газета Handelsblatt писала, что все больше граждан страны покидают ее из-за разочарования повседневной реальностью: их утомляют бюрократия, высокие налоги, сложные правила ведения бизнеса и ощущение жизни по жесткому «сценарию среднего класса». Среди молодых немцев особенно часто уезжают образованные специалисты, самозанятые и предприниматели.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц хочет отменить 8-часовой рабочий день. Для миллионов работников в Германии скоро может многое измениться. Федеральный министр труда Бербель Бас объявила 6 мая в Бундестаге, что уже в июне представит соответствующий законопроект.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 31 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами