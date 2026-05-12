В Польше готовят изменения к процедуре получения польского гражданства

МВСіА работает над изменениями в процедуре получения польского гражданства. В планах — ввести обязательный тест для иностранцев, который будет оценивать «знание истории, ценностей и принципов» Польши. Об этом пишет Inpoland.net.pl.

Что может измениться

Министерство внутренних дел и администрации работает над изменениями в процедуре получения польского гражданства. Ведомство представило руководящие принципы по внесению изменений в Закон о гражданстве Польши в октябре 2025 года.

Согласно предложению, кандидаты на получение гражданства должны будут сдать тест, состоящий примерно из 40 вопросов, и владеть польским языком как минимум на уровне B2.

Польское гражданство — это привилегия, которую нужно заслужить. Именно поэтому мы планируем ввести изменения, которые гарантируют, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, будет этого достоин, — отмечается в сообщении МВД и, А на платформе X.

Как пояснили в министерстве, предложенные изменения «направлены на повышение престижа польского гражданства путем введения четких существенных критериев, которые обеспечат полную интеграцию тех, кто его получает, в национальное сообщество».

Так называемый тест на гражданство будет оценивать «уровень интеграции в польское общество», а также «знание истории, ценностей и принципов» Польши. Кандидаты должны будут подписать акт лояльности Республике Польша.

Для получения польского гражданства потребуется не менее 8 лет легального проживания в Польше и польское налоговое резидентство.