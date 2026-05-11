С 12 мая система «Е-Черга» будет автоматически проверять «Зеленую карту» перевозчиков

В Украине с 12 мая система «еЧерга» будет автоматически проверять наличие у коммерческого транспорта действующей «Зеленой карты» при бронировании пересечения границы. Об этом сообщает Минразвития 11 мая.

В личном кабинете пользователя будет отображаться статус страхового сертификата для конкретного транспортного средства, а если полиса нет, система предупредит об этом, но позволит завершить бронирование. Если на момент получения статуса «На въезд» страховка не будет действительна, запись в очереди будет автоматически отменена.

Как это будет работать

Новый функционал был запущен Министерством развития совместно с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины, сокращенно МТСБУ. При бронировании система будет обращаться к базе данных МТСБУ и отображать срок действия сертификата.

Что важно для водителей

«Зеленая карта» вступает в силу не ранее следующего дня после оформления, поэтому полис нужно приобретать заранее. Это важно, поскольку отсутствие действующего сертификата является основанием для отказа в пересечении границы, а в случае дорожно-транспортного происшествия за рубежом может привести к значительным расходам.

Сейчас система «Ечерга» работает для коммерческого транспорта, в частности автобусов и грузовиков, для которых «Зеленая карта» является обязательным условием выезда за границу. В апреле Министерство развития также сообщало, что в будущем автоматическую проверку такого полиса планируется распространить на все виды транспорта.

