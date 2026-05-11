Объем налоговых льгот на таможне в апреле вырос на 52% по сравнению с прошлым годом

Более половины потенциальных таможенных поступлений в апреле пришлось на льготы, что позволило направить значительные ресурсы на нужды обороны и энергетики. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины 11 мая.

Динамика поступлений и объемы льгот

В течение второго месяца весны в государственную казну поступило 73,9 млрд грн таможенных платежей. Этот результат сопровождался предоставлением налоговых преференций на сумму 37,9 млрд грн. Таким образом, объем льгот, то есть освобождение от уплаты налогов при ввозе товаров, составил 51,3% от фактических бюджетных поступлений. По сравнению с апрелем прошлого года сумма преференций увеличилась на 13,1 млрд грн, что свидетельствует о росте показателя на 52,8%. Для сравнения: в апреле 2025 года сумма льгот составляла 24,8 млрд грн.

Структура налоговых льгот

Основным двигателем роста остается сектор безопасности, на который приходится более половины всех предоставленных льгот. Подробное распределение по категориям выглядит следующим образом:

Оборонный сектор: импорт товаров для нужд армии и обороны получил наибольшую поддержку — 54,5 % от общей суммы, что эквивалентно 20,7 млрд грн.

Табачная промышленность: на подакцизное сырье для внутреннего производства пришлось 16,7% (6,3 млрд грн).

Свободная торговля: в рамках международных соглашений об отмене торговых барьеров бизнес получил 10,2% преференций (3,8 млрд грн).

Энергетика и газ: на восстановление поврежденной инфраструктуры и импорт природного газа направлено по 7% льгот в каждой категории (по 2,7 млрд грн соответственно).

Прочие законодательные нормы: остальные льготы составили 4,4% (1,7 млрд грн).

С начала 2026 года общая сумма таможенных льгот уже достигла 142,1 млрд грн. Это на 55% или на 50,7 млрд грн больше, чем за первые четыре месяца предыдущего года.

