В Минфине разъяснили, что на самом деле означает отмена льготы на международные посылки

Предложение о введении новой модели налогообложения международных почтовых отправлений (законопроекты 15112-Д и 12360 ) вызвало широкое обсуждение среди общественности и бизнеса. Что на самом деле означает отмена льготы на посылки, объяснили в Министерстве финансов.

Мифы о посылках

Миф 1. Новые правила приведут к задержкам в доставке посылок и вызовут очереди

Реальность: Процедура получения посылок для конечного потребителя останется удобной и быстрой, как это и есть сейчас. Новая система IOSS будет предусматривать полную цифровизацию и автоматический обмен данными между иностранными маркетплейсами, почтовыми операторами и таможенными органами. Весь таможенный инструментарий, предусмотренный законопроектом № 12360, направлен на автоматизацию процессов, что исключает необходимость личного контакта покупателя с таможней или дополнительных временных затрат на границе.

Миф 2. Новая система введет новое налогообложение на товары для нужд обороны

Реальность: Наоборот, законопроект № 15112-Д предусматривает расширение возможностей для поддержки Сил обороны.

Действующее законодательство освобождает от НДС только беспилотные летательные аппараты без вооружения. Законопроект № 15112-Д расширяет эту льготу — слова «без вооружения» исключаются, то есть от НДС освобождаются также вооруженные БПЛА и их части. Это прямое усиление налоговой поддержки сектора, а не его ослабление.

Что касается комплектующих и снаряжения, которые военные заказывают лично: законопроект вводит специальные правила налогообложения исключительно для товаров, приобретенных через маркетплейсы в рамках дистанционной продажи. При этом НДС будет включаться в цену товара еще на этапе покупки оператором платформы — никаких дополнительных задержек на таможне для получателя не возникнет. Механизм специально разработан так, чтобы не нагружать таможню и не замедлять доставку.

Таким образом, законопроект не только не вредит обороноспособности — он ее укрепляет, снимая налоговые ограничения на вооруженные дронные системы, которых в действующем законодательстве не было.

Миф 3. Получателям придется самостоятельно рассчитывать налоги и заполнять декларации

Реальность: Обязанность по начислению и уплате НДС (20 %) возлагается на маркетплейс (электронный интерфейс). Для гражданина процесс будет привычным: налог автоматически будет включаться в цену товара непосредственно в момент оформления покупки на платформе. Эта модель соответствует директивам Совета Е С и уже успешно функционирует в странах Европейского Союза, где маркетплейсы выступают ответственными агентами по расчетам с бюджетом.

Миф 4. Налогообложению будут подлежать все отправления, включая подарки от родственников из-за рубежа

Реальность: Реформа четко разграничивает коммерческие операции и частные некоммерческие отправления. Посылки категории «от гражданина к гражданину» (C2C) стоимостью до 45 евро не будут облагаться НДС, если не предназначены для дальнейшей реализации. Также сохраняются лимиты на товары в несопровождаемом багаже (личные вещи или товары, которые человек переправляет через таможенную границу отдельно от себя, то есть без личного присутствия рядом с грузом) — до 150 евро без уплаты налогов.

Миф 5. Изменение правил налогообложения негативно повлияет на экономическую активность

Реальность: Украинский предприниматель всегда платил 20% НДС. Иностранные онлайн-продавцы и импортеры — нет. Отмена льготы устраняет дискриминационные условия для национального производителя и впервые за годы создает условия для честной конкуренции. Это рабочие места, рост ВВП, большие поступления в госбюджет для финансирования армии. Белый бизнес уже публично поддержал реформу.

По оценкам экспертов, потенциальные изменения обеспечат поступления в государственный бюджет около 10 млрд грн ежегодно. Эти средства являются критически важным ресурсом для финансирования сектора безопасности и обороны в условиях военного положения.

Миф 6. Бизнес не успеет подготовиться

Реальность: Законодательством предусмотрен достаточный переходный период. Новые правила вступят в силу не ранее 1 января 2027 года. Решение о запуске системы будет принято правительством только после подтверждения полной готовности ИТ-компонента таможенных органов и соответствующего программного обеспечения маркетплейсов. Кроме того, в течение первого года действия системы за непреднамеренные ошибки в уплате НДС административная ответственность не будет применяться.

Миф 7. Удар по кошелькам

На самом деле, это решение является ударом по «тени» и оптимизации налоговых платежей. Сегодня из 75 млн посылок ежегодно реально облагается налогом менее 1%.

Миф 8. Иностранные маркетплейсы перестанут продавать в Украину

Аналогичную модель ЕС внедрил еще в 2021 году, и ни один крупный маркетплейс с европейского рынка не ушел. Украина — это более 30 миллионов клиентов. Подобный путь уже прошли десятки других рынков мира.

Миф 9. Это приведет к контрабанде

Наоборот, такое решение является шагом к решению проблемы. Сегодня коммерческие партии искусственно дробят на мелкие «личные» посылки до 150 евро, чтобы избежать налогов. Это и есть нелегальная схема, которую позволяет действующая льгота. По новой модели схема перестает работать.

Миф 10. Украинские магазины поднимут цены

Реальность: Украинские производители и ритейл уже работают с уплатой всех налогов, поэтому реформа не создает для них новой нагрузки. Она лишь устраняет налоговое преимущество для части иностранных маркетплейсов.

Ни один производитель, торговая сеть или бизнес-ассоциация не заявляли о необходимости повышения цен из-за реформы. Опыт Е С , который отменил аналогичную льготу в 2021 году, также не показал массового роста цен.

Внедрение современной модели налогообложения электронной торговли является очередным шагом на пути интеграции Украины в единое европейское экономическое пространство и укрепления финансовой устойчивости государства.

Предыстория

6 мая Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д, а также принять во втором чтении проект закона № 12360.