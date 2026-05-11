Рынок новостроек в апреле: что происходит с ценами и спросом

DIM .RIA проанализировало состояние рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. В фокусе отчета — динамика цен, спроса и предложения на рынке продаж новостроек и вторички, а также в сегменте аренды. Данные сравниваются с мартом 2026 года и апрелем 2025 года.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рынок новостроек: цены растут, спрос колеблется

Предложение

В апреле 2026 года продолжают работать 84% отделов продаж новостроек в Украине. В течение месяца в эксплуатацию ввели 16 новых домов на 30 секций в целом: 9 секций — во Львовской, 7 — в Ивано-Франковской, 4 — в Одесской, 3 — в Днепропетровской, 2 — в Киевской, и по 1 — в Киеве, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Закарпатской областях.

Цены

Стоимость за квадратный метр в новостройках в течение апреля увеличивалась практически по всей Украине. Больше цены повысились в Ивано-Франковской области — +11% по сравнению с мартом. Наиболее заметное снижение стоимости на новостройки наблюдалось в Харьковской области — на 6,3%.

Киев остается самым дорогим городом по стоимости нового жилья: средняя стоимость квадратного метра в апреле составила $1 438/м² (+3,2% по сравнению с мартом).

Самые дорогие новостройки традиционно сосредоточены в Печерском районе — средняя стоимость квадратного метра составляет $2676, самые доступные можно найти в Деснянском районе, где средняя цена — $865/м².

Читайте: Кабмин переписал правила частной застройки: что изменится для покупателей коттеджей

Спрос

Спрос на новое жилье среди украинцев в апреле колебался в зависимости от регионов. Наиболее заметный рост — в Днепропетровской (+22%), Ивано-Франковской (+7%) и Черновицкой (+7%) областях, а также в Киеве (+7%). Заметное падение спроса наблюдалось в Сумской (-20%), Кировоградской (-20%) и Житомирской (-18%) областях.