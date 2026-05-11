Почему торговые войны не устраняют глобальные экономические дисбалансы: ответ МВФ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 мая 2026, 11:55 Читати українською

Почему торговые войны не устраняют глобальные экономические дисбалансы: ответ МВФ

Международный валютный фонд определил основные причины глобальных экономических дисбалансов. Внутренняя макроэкономическая политика стран влияет на разницу между экспортом и импортом гораздо сильнее, чем новые пошлины. Об этом пишет МВФ в своем блоге.

Международный валютный фонд определил основные причины глобальных экономических дисбалансов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как сбережения и инвестиции формируют баланс

Сальдо текущего счета каждой страны зависит от разницы между тем, сколько денег сберегают и сколько инвестируют её граждане, бизнес и государство. Решения правительства влияют на этот показатель посредством фискальной политики. Люди начинают откладывать больше денег, если ожидают падения собственных доходов. Компании планируют инвестиции на основе ожидаемых доходов в будущем. Именно поэтому торговая или промышленная политика часто не дает желаемого результата для текущего счета.

Причины современных экономических разрывов

Усиление глобальных дисбалансов в последнее время является следствием стандартных мер правительств. Рост бюджетного дефицита и высокие потребительские расходы в США привели к сокращению национальных сбережений страны. Замедление роста рынка недвижимости в Китае вызвало снижение спроса и увеличение сбережений. Аналитики отмечают, что положительное или отрицательное сальдо не всегда является проблемой. Оно может указывать на объективные процессы, например, старение населения. МВФ советует анализировать общую позицию страны по отношению ко всему миру, а не только двустороннюю торговлю.

Читайте также: Украина, Аргентина и Пакистан: какие страны больше всего задолжали МВФ

Влияние тарифов и промышленной политики

Пошлины оказывают слабое и нестабильное влияние на текущий счет. Бизнес и потребители часто воспринимают их как постоянные меры или ожидают ответных санкций со стороны других стран. Из-за этого они не меняют своих привычек экономить, и баланс остается практически неизменным. Временные тарифы могут заставить людей отложить покупки, однако этот эффект обычно незначительный и быстро проходит.

Точечные субсидии или налоговые льготы для отдельных отраслей также мало влияют на внешний баланс. Макроэкономические инструменты, такие как ограничение движения капитала или принудительное сдерживание финансовой системы, имеют более сильный эффект. Они искусственно увеличивают сбережения за счет подавления внутреннего спроса. МВФ подчеркивает, что тарифы и промышленная политика не являются быстрым путем к решению проблем, поскольку они снижают потребление и мешают экономическому росту.

Какие страны создают наибольшие дисбалансы

Четыре экономики — США, Китай, Германия и Япония — составляют около двух третей всех мировых экономических дисбалансов. Согласно графику МВФ, общий дисбаланс достиг своего пика накануне мирового финансового кризиса 2008 года, после чего сокращался, но с 2020 года вновь начал расти. Накопление крупных и длительных дисбалансов повышает риск финансовой нестабильности в мире. Если эти разрывы будут устраняться хаотично, это может привести к замедлению глобального роста и финансовым кризисам.

Новий звіт IMF: внутрішня економічна політика країн формує глобальні дисбаланси сильніше за мита

Почему это важно

Понимание причин глобальных дисбалансов помогает правительствам отказаться от неэффективных торговых войн. Решение проблем посредством внутренних реформ, а не введения новых пошлин, позволит сохранить экономический рост и стабильность мировой финансовой системы.

Читайте также: Мировой госдолг достигнет 100% ВВП раньше, чем ожидалось — прогноз МВФ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами