Международный валютный фонд определил основные причины глобальных экономических дисбалансов. Внутренняя макроэкономическая политика стран влияет на разницу между экспортом и импортом гораздо сильнее, чем новые пошлины. Об этом пишет МВФ в своем блоге.

Как сбережения и инвестиции формируют баланс

Сальдо текущего счета каждой страны зависит от разницы между тем, сколько денег сберегают и сколько инвестируют её граждане, бизнес и государство. Решения правительства влияют на этот показатель посредством фискальной политики. Люди начинают откладывать больше денег, если ожидают падения собственных доходов. Компании планируют инвестиции на основе ожидаемых доходов в будущем. Именно поэтому торговая или промышленная политика часто не дает желаемого результата для текущего счета.

Причины современных экономических разрывов

Усиление глобальных дисбалансов в последнее время является следствием стандартных мер правительств. Рост бюджетного дефицита и высокие потребительские расходы в США привели к сокращению национальных сбережений страны. Замедление роста рынка недвижимости в Китае вызвало снижение спроса и увеличение сбережений. Аналитики отмечают, что положительное или отрицательное сальдо не всегда является проблемой. Оно может указывать на объективные процессы, например, старение населения. МВФ советует анализировать общую позицию страны по отношению ко всему миру, а не только двустороннюю торговлю.

Влияние тарифов и промышленной политики

Пошлины оказывают слабое и нестабильное влияние на текущий счет. Бизнес и потребители часто воспринимают их как постоянные меры или ожидают ответных санкций со стороны других стран. Из-за этого они не меняют своих привычек экономить, и баланс остается практически неизменным. Временные тарифы могут заставить людей отложить покупки, однако этот эффект обычно незначительный и быстро проходит.

Точечные субсидии или налоговые льготы для отдельных отраслей также мало влияют на внешний баланс. Макроэкономические инструменты, такие как ограничение движения капитала или принудительное сдерживание финансовой системы, имеют более сильный эффект. Они искусственно увеличивают сбережения за счет подавления внутреннего спроса. МВФ подчеркивает, что тарифы и промышленная политика не являются быстрым путем к решению проблем, поскольку они снижают потребление и мешают экономическому росту.

Какие страны создают наибольшие дисбалансы

Четыре экономики — США, Китай, Германия и Япония — составляют около двух третей всех мировых экономических дисбалансов. Согласно графику МВФ, общий дисбаланс достиг своего пика накануне мирового финансового кризиса 2008 года, после чего сокращался, но с 2020 года вновь начал расти. Накопление крупных и длительных дисбалансов повышает риск финансовой нестабильности в мире. Если эти разрывы будут устраняться хаотично, это может привести к замедлению глобального роста и финансовым кризисам.

Почему это важно

Понимание причин глобальных дисбалансов помогает правительствам отказаться от неэффективных торговых войн. Решение проблем посредством внутренних реформ, а не введения новых пошлин, позволит сохранить экономический рост и стабильность мировой финансовой системы.

