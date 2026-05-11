Ирландия готовит программу возвращения беженцев в Украину и уменьшит размер ежемесячной выплаты на жилье

Правительство Ирландии разрабатывает новую схему поддержки возвращающихся на родину украинских беженцев. Предполагается, что основную финансовую помощь они будут получать после того, как окончательно уедут в Украину, сообщило в субботу, 9 мая, издание The Sunday Times .

Детали программы

Новая программа добровольного возвращения в Украину рассчитана на «ограниченный и фиксированный срок», ее предполагается начать по истечении срока действия директивы Европейского Союза (ЕС) о временной защите.

Кроме того, запуск этой программы зависит от начала восстановления Украины, пострадавшего во время полномасштабного российского вторжения, отмечает издание. Украинцам будет предложено возвращаться домой только при условии соблюдения определенных требований безопасности, в частности начала работ по восстановлению в Украине.

Новый пакет поддержки украинцев будет содержать помощь в частичном покрытии расходов на возвращение в Украину. Но основная поддержка будет направлена на реинтеграцию и восстановление в Украине.

Кроме того, Ирландия заинтересована в участии в пилотной программе ЕС по возвращению украинцев, предваряющей полноценную программу добровольного возвращения, сообщил The Times источник в правительстве.

Уменьшение размера ежемесячной выплаты на жилье

В служебном документе ирландского правительства также определены ключевые пункты по прекращению мер поддержки украинских беженцев. В частности, уже в октябре размер ежемесячной выплаты на жилье в Ирландии будет снижен с 600 до 400 евро.

По данным Центрального статистического ведомства Ирландии (CSO), на начало 2026 года в Ирландии находилось около 84 100 украинских беженцев.