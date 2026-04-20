Деньги в обмен на возврат: Ирландия готовит новую инициативу для украинцев

Правительство Ирландии намерено предложить украинцам «щедрый» пакет помощи для возвращения на родину, поскольку планирует расторгнуть контракты на размещение иностранных беженцев на своей территории. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на Times.

Что известно

Ирландские чиновники обсуждают, стоит ли полностью отменить правила о временной защите для беженцев или предложить альтернативу — поддержку переселенцев исключительно из «наиболее пострадавших районов Украины».

Министр по вопросам миграции Колм Брофи заявил, что правительство хочет прекратить действие контрактов с около 16 тысячами украинских беженцев, которым предоставили убежище в Ирландии. Он отметил, что государство надеется сделать это в течение 12 месяцев.

«Это то, что мы хотим по-настоящему закончить. Потому что ни одно другое государство ЕС этого не обеспечивает. Им придется уехать, потому что мы будем расторгать контракты», — говорит Брофи.

Сейчас украинские беженцы в Ирландии могут подать заявку на получение 2,5 тысяч евро компенсации на одного человека или 10 тысяч евро на семью, если согласны вернуться домой. На вопрос, какой будет помощь по новым правилам, Брофи ответил, что «она будет такой же щедрой, как и поддержка, которую мы предлагали при прибытии в Ирландию».

«Имеет смысл щедро обеспечить людей, чтобы они могли вернуться. Пропорционально той щедрости, которую мы проявили, позволив им прийти к нам в первую очередь», — говорит министр.

Times отмечает, что с февраля 2022 года более 125 тысяч человек, бежавших от войны в Украине, получили временную защиту в Ирландии.

Так, с июля 2022 года по март 2026 года почти 28 тысячам ирландцев выплатили более 438 миллионов евро, чтобы те разместили у себя около 64 тысяч украинских беженцев. Сумма выплат ирландцам изначально составляла 400 евро в месяц, затем ее удвоили до 800, а сейчас снова уменьшили — до 60 евро в месяц. Сейчас правительство снова хочет вернуть показатель к 400 евро.

«Поскольку это деньги налогоплательщиков, я хочу видеть соотношение цены и качества. Я считаю, что если сообщество или человек может содержать себя, то я не понимаю, почему мы, как налогоплательщики, должны выплачивать миллионы, миллионы и миллионы. Так не поступают в других европейских странах», — считает Брофи.