10 мая 2026, 9:42 Читати українською

Фьючерсы на картофель взлетели на 700%

Цены на картофель на бирже подскочили более чем на 700% за несколько недель — с 2,5 евро до 18,5 евро за 100 кг. Об этом пишет Euronews.

В чем причина

Цена 18,5 евро на самом деле все еще очень низкая по сравнению с тем, где находился рынок картофеля последние два года. Это связано с основным физическим рынком в Европе, который сейчас страдает от значительного избытка предложения.

После дефицита и высоких цен в предыдущие сезоны фермеры в таких странах, как Бельгия, Нидерланды, Франция и Германия, значительно расширили посевные площади.

Тогда благоприятные погодные условия дали чрезвычайно высокие урожаи, создав значительный избыток на европейском рынке. В результате переработчики и экспортеры пытались поглотить предложение, резко снизив цены на фермах.

Сообщается, что некоторые сорта картофеля низшего качества, предназначенные для кормления животных или промышленного использования, торгуются по чрезвычайно низким или даже отрицательным ценам. В таких случаях производители могут фактически оплачивать расходы на транспортировку или утилизацию, чтобы избавиться от избыточных запасов со своих ферм.

Цитируемый контрольный показатель 18,50 евро обычно относится к картофелю «free-buy», продаваемому на открытом рынке, а не к картофелю, на который уже распространяются контракты с фиксированной ценой между производителями и переработчиками.

Несмотря на то, что эта цена превышает отрицательные значения, наблюдаемые на вторичных рынках, многие производители по-прежнему считают ее финансово нежизнеспособной, поскольку затраты на производство, включая топливо, удобрения, хранение и электроэнергию, значительно выросли.

Контраст между слабыми физическими ценами и резкими колебаниями финансовых ориентиров отражает разницу между рынками торговли товарами и реальной цепочкой поставок сельскохозяйственной продукции.

Финансовые рынки могут сильно реагировать на нестабильность, ожидания относительно будущих урожаев, погодные риски, экспортный спрос или потенциальные изменения предложения, даже если текущие физические запасы остаются избыточными.

Другими словами, значительный процентный рост финансовых инструментов, связанных с картофелем, не означает, что картофель внезапно стал дорогим в Европе, а отражает нестабильность на рынке, который пытается оценить будущие условия, связанные с текущей нестабильностью.

Негативные последствия войны в Иране

Конфликт на Ближнем Востоке серьезно затруднил экспорт основных химических веществ и минералов, необходимых для промышленного земледелия, что привело к широко распространенным опасениям относительно глобальной продовольственной безопасности.

Поскольку картофель является культурой с интенсивным содержанием питательных веществ, внезапное отсутствие доступных удобрений имеет прямые последствия для будущей урожайности и текущей рыночной оценки.

Что еще хуже, региональная нестабильность сделала основные судоходные пути все более опасными, затрудняя логистику торговли сельскохозяйственной продукцией.

По данным ООН, примерно треть мировых удобрений, таких как мочевина, калий, аммиак и фосфаты, обычно проходит через ныне заблокированный Ормузский пролив.

В ответ на эти растущие затраты и неопределенность трейдеры, похоже, переоценивают фьючерсные контракты и больше не отдают приоритет текущей реальности избытка предложения.

Роман Мирончук
Комментарии - 5

R S
10 мая 2026, 11:07
Спекулянты разгоняют цены на продукты питания.
Exba
10 мая 2026, 11:43
У бацьки праздник
Lesya31
10 мая 2026, 12:10
Ось вам і капіталізм. І глобалізм — укра навіть добрив не виробляють, тому і ціни злітають на продукти ((.
nitrous2000
10 мая 2026, 12:20
Яка ще укра?
Exba
10 мая 2026, 13:10
Это 18 центов за кило, а в магазине цена уже совсем другая. Но показательно, как распределяется маржа между фермером и перекупами
