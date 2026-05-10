Государственная налоговая служба Украины обнародовала обновленные правила для предпринимателей, работающих с горючим. В ведомстве подчеркнули, что без должной лицензии любая деятельность в этой сфере является нарушением, сообщает пресс-служба.
В Налоговой напомнили бизнесу правила легальной торговли горючим
Правила легальной торговли
В ГНС подчеркивают, что для легальной работы необходимо иметь:
- лицензию на оптовую торговлю — для снабжения горючего крупными партиями;
- лицензию на розничную торговлю — для продажи конечным потребителям.
Исключение составляет фасованное горючее до 5 литров. Налоговая объясняет, что его разрешено реализовывать без лицензионных процедур.
Привязка к месту деятельности
Налоговая отдельно обратила внимание на территориальную привязку бизнеса:
- оптовая торговля осуществляется только по определенным местам или юридическому адресу компании;
- розница — исключительно через каждую отдельную АЗС или специализированный пункт продажи.
Любая торговля вне зарегистрированных объектов допускается только в исключительных случаях и при официальном учете и разрешениях.
Реализация горючего конечным потребителям возможна только через:
- автозаправочные станции;
- газозаправочные комплексы;
- специализированные торговые точки.
Отдельно разрешена доставка сжиженного газа в баллонах мобильными средствами. Однако это возможно только при полной регистрации транспорта и использования кассовой техники.
В ГНС подчеркивают, что соблюдение требований направлено на уменьшение теневого оборота горючего, повышение контроля и обеспечение безопасности на рынке. Регулятор подчеркивает: нарушение правил чревато бизнесом штрафами и аннулированием лицензий.
