10 мая 2026, 14:17

В Налоговой напомнили бизнесу правила легальной торговли горючим

Государственная налоговая служба Украины обнародовала обновленные правила для предпринимателей, работающих с горючим. В ведомстве подчеркнули, что без должной лицензии любая деятельность в этой сфере является нарушением, сообщает пресс-служба.

Правила легальной торговли

В ГНС подчеркивают, что для легальной работы необходимо иметь:

  • лицензию на оптовую торговлю — для снабжения горючего крупными партиями;
  • лицензию на розничную торговлю — для продажи конечным потребителям.

Исключение составляет фасованное горючее до 5 литров. Налоговая объясняет, что его разрешено реализовывать без лицензионных процедур.

Привязка к месту деятельности

Налоговая отдельно обратила внимание на территориальную привязку бизнеса:

  • оптовая торговля осуществляется только по определенным местам или юридическому адресу компании;
  • розница — исключительно через каждую отдельную АЗС или специализированный пункт продажи.

Любая торговля вне зарегистрированных объектов допускается только в исключительных случаях и при официальном учете и разрешениях.

Реализация горючего конечным потребителям возможна только через:

  • автозаправочные станции;
  • газозаправочные комплексы;
  • специализированные торговые точки.

Отдельно разрешена доставка сжиженного газа в баллонах мобильными средствами. Однако это возможно только при полной регистрации транспорта и использования кассовой техники.

В ГНС подчеркивают, что соблюдение требований направлено на уменьшение теневого оборота горючего, повышение контроля и обеспечение безопасности на рынке. Регулятор подчеркивает: нарушение правил чревато бизнесом штрафами и аннулированием лицензий.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
