10 мая 2026, 9:01

Финансовый сектор ОАЭ возвращается к довоенному ритму работы

Несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны Ирана, на фоне перемирия между Вашингтоном и Тегераном финансовый сектор ОАЭ постепенно возвращается к довоенному положению, сообщает Bloomberg.

Банки возваращаются к обычному режимуПредставитель Citigroup 4 мая заявил, что «все сотрудники теперь могут вернуться в офис, филиалы работают в с».

Банки возваращаются к обычному режиму

Представитель Citigroup 4 мая заявил, что «все сотрудники теперь могут вернуться в офис, филиалы работают в с».

Standard Chartered также сообщил, что «работа продолжается в обычном режиме».

В марте на фоне военных действий многие крупные международные банки, включая HSBC, Goldman Sachs, JPMorgan, Houlihan Lokey, UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Standard Chartered и Citibank полностью или частично закрыли свои филиалы в странах Персидского залива и перевели сотрудников на дистанционный режим работы. Сами банкиры на этом фоне, а также из-за обстрелов стали массово покидать ОАЭ.

Как пишет Bloomberg, некоторые компании даже расширяют инвестиционную деятельность в ОАЭ.

Brookfield Asset Management. создает подразделение по управлению недвижимостью в Дубае, делая ставку на рынок недвижимости города. «Мы лучше других понимаем риски и преимущества региона, поэтому и стремимся вложить капитал», — заявил Bloomberg Джад Эллаун, управляющий партнер и региональный руководитель Brookfield Middle East.

Хедж-фонды, включая Citadel Кена Гриффина с активами в $67 млрд, готовятся начать работу в Дубае.

В марте 258 компаний (на 59% больше, чем годом ранее) открыли региональные представительства в Международном финансовом центре Дубая (DIFC), территория которого в том же месяце подвергалась ударам. В общей сложности в первом квартале в DIFC открылись представительства 775 новых фирм, сообщает представитель бизнес-центра.

Как ОАЭ удалось выстоять

С началом войны на Ближнем Востоке финансовые группы усомнились в том, что ОАЭ, в частности, Дубай, смогут сохранить статус «тихой гавани» для инвесторов. Однако, по данным Bloomberg, катастрофы не произошло, и жизнь финансового сектора ближневосточной страны постепенно возвращается в прежнее русло.

По данным агентства, низкие налоги и безопасность активов продолжают привлекать квалифицированных специалистов и глобальные компании. Как отмечает Bloomberg, в ходе войны Дубай смягчил некоторые нормативные требования, чтобы помочь компаниям продолжать работу во время конфликта.

Многие компании, базирующиеся в ОАЭ, продолжают нанимать сотрудников, «хотя и более медленными темпами», — заявляет Захра Кларк, руководитель отдела набора персонала в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в компании Tiger Recruitment.

Долгосрочные «золотые визы» побуждают большее число иностранных специалистов покупать жилье и открывать собственный бизнес. В марте власти ОАЭ разрешили иностранным работникам, временно покинувшим страну (многие из них уехали из-за войны), оставаться за границей без потери налогового резидентства дольше, чем это раньше позволялось законодательством.

Грег Агиус, генеральный директор швейцарской рекрутинговой компании Agius & Partners, заявил Bloomberg, что многие банкиры и состоятельные частные лица были впечатлены тем, как ОАЭ справились с кризисом. «Дубай предлагает много возможностей для семей и предпринимателей. Швейцария прекрасна, но там более размеренный темп жизни и выше налоги».

Однако, как отмечает агентство, перспективы сделок в странах Ближнего Востока становятся все более неопределенными. По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что некоторые IPO, запланированные на первую половину 2026 года, будут отложены или отменены, а активность в сфере слияний и поглощений может замедлиться, поскольку компании откладывают инвестиции.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
