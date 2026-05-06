Долг США идет на рекорд: к 2056 году он может достигнуть $182 трлн

На протяжении десятилетий федеральный долг США рос длительными, постепенными циклами. Сейчас эти темпы стремительно ускоряются, сообщает Visualcapitalist.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Как изменился госдолг США

Диаграмма показывает, как долг вырос с $51 миллиарда в 1940 году до почти $40 триллионов сегодня, и как он может вырасти до $182 триллионов к 2056 году. К тому моменту США могут добавлять $10 триллионов долга каждые один-два года.

Данные предоставлены Бюджетным управлением Конгресса (CBO) и Белым домом по состоянию на март 2026 года. Данные приведены в номинальных долларах.

Каждый новый долг США на $10 триллионов появляется быстрее, чем предыдущий, сокращаясь с десятилетий до всего лишь нескольких лет.

Потребовалось почти 70 лет, чтобы долг США достиг своих первых $10 триллионов. В последующие десятилетия такой же рост может произойти всего за один-два года.

После Второй мировой войны долг США достиг $10 триллионов только через 60 лет. Следующие $10 триллионов потребовались через девять лет после финансового кризиса 2008 года.

В 2020-х годах расходы на период пандемии сократили этот интервал до всего пяти лет.

Читайте также: Кому принадлежит госдолг Америки в размере $39 триллионов

К 2050-м годам каждые дополнительные $10 триллионов могут занять всего один-два года.

Это при скромных предположениях, без новых войн, без рецессий и при управляемых процентных ставках. Даже при таких условиях прогнозы по долгу все еще достигают 182 триллионов долларов к 2056 году.

Для контекста, это скачок в 4,6 раза по сравнению с текущим историческим максимумом в $39 триллионов, или почти втрое превышает текущую оценку всех компаний S&P 500 вместе взятых.

Почему долг важен для будущего Америки

Ожидается, что с ростом долга все большая доля федерального бюджета будет уходить на выплату процентов, вытесняя расходы на оборону, инфраструктуру и государственные услуги.

Если стоимость заимствований вырастет, последствия могут распространиться на всю экономику, повышая ставки для домохозяйств и предприятий, замедляя инвестиции и негативно влияя на долгосрочный рост.

Напомним

Какписал «Минфин», объем задолженности федерального правительства Соединенных Штатов достиг нового рекордного уровня в начале весны, продемонстрировав стремительный рост по сравнению с предыдущим месяцем.

В марте 2026 года общий размер государственного долга вырос до 39 065 421 миллиона долларов. Это существенно превышает показатели февраля, когда задолженность составляла 38 769 806 миллионов долларов. Мартовский результат закрепился как новый абсолютный максимум за все время официальных наблюдений.