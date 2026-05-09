9 мая 2026, 9:37 Читати українською

Бюджет-2026 пересмотрят: стало известно, на что потратят дополнительные 1,56 трлн грн

Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны. Изменения связаны с поступлением в Украину финансовой поддержки от Евросоюза — 45 млрд евро — и направлены прежде всего на укрепление обороноспособности государства. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2026 год» относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

Почему вносятся изменения?

Европейский парламент принял пакет решений о предоставлении Украине критически важной финансовой поддержки — Ukraine Support Loan — общим объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

В 2026 году в государственный бюджет Украины поступит первая половина этого пакета — 45 млрд евро (2,221 трлн грн по среднегодовому курсу), из которых:

  • 13,2 млрд евро — бюджетная поддержка для социально-гуманитарных нужд;
  • 31,8 млрд евро — поддержка обороноспособности и безопасности государства.

Именно для того, чтобы эти средства были законодательно закреплены и могли быть использованы по назначению, Министерство финансов подготовило соответствующие изменения в госбюджет.

Доходы госбюджета-2026 вырастут на 2,291 трлн грн (с учетом проекта изменений доходы составят почти 5,196 трлн грн) благодаря трем источникам:

  • финансовая поддержка ЕС (механизм усиленного сотрудничества) — 2,221 трлн грн;
  • дополнительные поступления в рамках выполнения Плана Украины (реализация инициативы ЕС «Ukraine Facility») — 47,7 млрд грн;
  • увеличение поступлений от НДФЛ за счет увеличения объема денежного обеспечения военных — 22,6 млрд грн.

Кроме того, главные распорядители средств государственного бюджета подали предложения по сокращению расходов на 276,3 млн грн в соответствии с протокольным поручением Кабинета Министров.

Как изменится дефицит бюджета?

Благодаря значительному объему внешней поддержки в форме грантов, дефицит государственного бюджета сократится на 651,5 млрд грн — с 18,5% до 12,1% ВВП (сокращение на 6,4%).

Что меняется в расходах?

  • Оборона и безопасность

Ключевое изменение — существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1,56 трлн гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений составит 4,367 трлн грн).

Ключевое изменение — существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Рост составит 1,56 трлн гривен (общий ресурс на оборону и безопасность с учетом проекта изменений составит 4,367 трлн грн):

  • +1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (это деньги, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды. Отражаются в новой отдельной программе по специальному фонду),
  • +152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (это преимущественно денежное обеспечение),
  • +14,58 млрд грн — на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны (программа Минфина, из которой они покрывают первоочередные нужды),
  • +3,15 млрд грн на развитие ОПК (средства специального фонда за счет увеличения поступлений от «военного НДФЛ»),
  • +2,13 млрд грн для Госспецтранспорта (под Минобороны),
  • +9,91 млрд грн для Нацгвардии (здесь денежное обеспечение и оружие вместе),
  • +6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (так же),
  • +4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны),
  • +2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное обеспечение),
  • +1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное обеспечение и оружие),
  • + 7,8 млн грн для СЗР.

В законопроекте также отражены две важные новации:

  1. Предусматривается зачисление военного сбора с 01.07.2026 в специальный фонд госбюджета и направление его на денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
  2. По предложению Минобороны, поступления от вывозной пошлины на товары военного назначения и двойного использования, после ее введения, будут направляться на закупку и модернизацию вооружения, развитие оборонно-промышленного комплекса, внедрение новых технологий и денежное обеспечение военных.
  • Устойчивость регионов на зиму 2026/27

Отдельной новой бюджетной программой будет предусмотрено 40 млрд грн на реализацию Комплексных планов устойчивости регионов и отдельных городов.

Главная цель — защитить людей от последствий возможных атак на энергетическую инфраструктуру, обеспечить устойчивое прохождение осенне-зимнего сезона 2026/27 года и бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Средства будут направлены на:

  • инженерно-техническую защиту объектов критической инфраструктуры
  • распределение тепловой генерации (блочно-модульные котельные)
  • распределение генерации электрической энергии (когенерационные установки)
  • резервные источники питания для объектов тепло- и водоснабжения

Резервный фонд

В Резервный фонд государственного бюджета дополнительно будет направлено 40 млрд гривен. Эти средства предназначены для финансирования непредвиденных мероприятий в условиях военного положения — в частности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ.

Что дальше?

Законопроект передается в Верховную Раду Украины для рассмотрения и принятия. После подписания Президентом и официальной публикации изменения вступят в силу, что позволит немедленно начать финансирование по новым и увеличенным статьям.

Напомним

3 декабря 2025 года Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Документ во втором чтении и в целом поддержали 257 народных депутатов. На оборону и безопасность заложено 2 трлн 806,2 млрд грн (27,2% ВВП).

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 6

bosyak
bosyak
9 мая 2026, 11:30
«Зміни пов’язані з надходженням» — і коли вони надійшли? Клоун…
PavloSV
PavloSV
9 мая 2026, 11:30
100 % підуть на двушки на Мацкву.
Lesya31
Lesya31
9 мая 2026, 11:43
Думаю більша частина на нові замки в монтекарло, яхти ахметова тощо. Не треба видумувати, хазяїн буде контролювати, щоб гроші повернулись в рідну європку!
bosyak
bosyak
9 мая 2026, 13:36
Ви не думайте, а просто прочитайте про напрямки фінансування в документах єс. Не в цій статті. 60 млрд купівля зброї, це навіть в Україну не зайде. 30 млрд бюджетна допомога на 2 роки, по 15 млрд на рік.
Lesya31
Lesya31
9 мая 2026, 11:45
Висновок: на продовження війни 80%, на підтримку і переселення нових біженців — 15%. Ще 5% зникнуть в європейських бутіках. скачіть, панове))
Strain
Strain
9 мая 2026, 13:07
Ну звісно на продовження війни. Бо тут справа навіть не про наших «керманичів», а про те що ЕС отримує громадян україни біжанцями. При чому молодих. А ще розвиває свій оборонний сектор. Заводи і т. д. А це робочі місця поставки техніки і зброї у тому числі нашій країні.

Ця війна вигідна усім окрім звичайних українців.
