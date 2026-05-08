Национальный банк Украины ожидает постепенного оздоровления рынка труда в течение следующих лет. Ключевыми факторами станут восстановление экономики и постепенное изменение миграционных трендов. Об этом говорится в новом инфляционном отчете регулятора.
Дефицит кадров подтолкнет зарплаты вверх — прогноз НБУ
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Миграция: от отлива к большому возвращению
НБУ прогнозирует, что 2026 год еще будет отмечен небольшим чистым оттоком населения — около 0,2 млн человек. Однако уже со следующего года ситуация должна развернуться:
- 2027 год: ожидается начало «чистого» возвращения мигрантов (около 0,1 млн. человек).
- 2028 год: процесс существенно активизируется — домой могут вернуться около 0,5 млн. граждан.
Такие предположения основываются на ожиданиях уменьшения рисков безопасности и общего улучшения экономического климата в стране.
Читайте также: Война, зарплаты и выгорание: почему украинский бизнес теряет работников
Работа и зарплаты
Из-за оживления бизнеса спрос на рабочую силу будет оставаться стабильно высоким. Это создаст условия для дальнейшего роста благосостояния работников. По прогнозу НБУ, в текущем году уровень безработицы снизится до 10%, а в 2027—2028 годах зафиксируется на отметке 9%.
Рост реальных зарплат в 2026 году ожидается на более 11%. В следующие два года (2027−2028) зарплаты будут продолжать расти в среднем на 6−7% ежегодно.
Читайте также: Где быстрее растут зарплаты: страны-лидеры
Комментарии - 2