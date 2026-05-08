Торговый суд США признал часть пошлин Трампа незаконными, но не заблокировал их полностью

Американский суд по международной торговле нанес новый удар по тарифной политике президента США Дональда Трампа, признав, что введенные им временные глобальные пошлины в размере 10% не имеют достаточных юридических оснований в соответствии с торговым законодательством 1970-х годов. Об этом сообщает Reuters.

Впрочем, суд постановил заблокировать действие пошлин только двум частным импортерам и штату Вашингтон. Для остальных импортеров пошлины останутся в силе, по меньшей мере, до завершения апелляционного процесса со стороны администрации Трампа. Ожидается, что эти пошлины должны уплыть в июле.

Суд принял решение с преимуществом в один голос — 2 против 1. Судьи пришли к выводу, что администрация Трампа ошибочно использовала главу 122 Закона о торговле 1974 года для введения пошлин. Один из судей при этом отметил, что окончательно признавать победу истцов пока рано.

Решение стало очередной юридической неудачей для глобальной тарифной стратегии Трампа. Оно также появилось менее чем за неделю до запланированных переговоров американского президента с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Затяжная юридическая борьба

Судебный процесс может перерасти в новую затяжную юридическую борьбу из-за возможного возврата миллиардов долларов таможенных пошлин. Это произошло только через три месяца после того, как Верховный суд США упразднил масштабные глобальные пошлины Трампа, введенные на основании закона о чрезвычайных экономических полномочиях.

Сам Трамп подверг резкой критике решение суда, обвинив в нем «двух радикальных левых судей».

Тем не менее, администрация США планирует восстановить масштабные пошлины против ключевых торговых партнеров, используя другой механизм — раздел 301 Закона о торговле 1974 года, касающийся недобросовестных торговых практик. Три соответствующих расследования должны завершиться в июле.

Суд также отказался вводить универсальный запрет на пошлины для всех импортеров, отклонив иск группы из 24 штатов, большинство из которых контролируются демократами. Судьи пришли к выводу, что у этих штатов нет достаточных юридических оснований требовать такого решения.

Победа двух компаний

В то же время суд согласился с доводами двух малых компаний — производителя игрушек Basic Fun! и импортер специй Burlap & Barrel. Они заявляли, что новые тарифы были попыткой обойти предыдущее решение Верховного суда по пошлинам Трампа.

После этого решение Трамп обратился к разделу 122 закона, позволяющему вводить пошлины до 15% сроком до 150 дней для борьбы с серьезным дефицитом платежного баланса или угрозой резкого падения доллара.

Однако суд постановил, что этот механизм не подходит для разрешения торговых дефицитов, на которые ссылалась администрация США.

Гендиректор Basic Fun! Джей Форман назвал решение важной победой для зависящих от глобального производства американских компаний.

Часть экономистов также скептически относилась к доводам Белого дома. Бывшая первая заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат ранее заявляла, что США не находятся в кризисе платежного баланса, который мог бы оправдать такие меры.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США Райан Майерус считает, что администрация Трампа обжалует решение суда, но в то же время продолжит взимать большинство 10-процентных пошлин по меньшей мере до 24 июля.