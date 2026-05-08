8 мая 2026, 9:03 Читати українською

Крипторынок вырос на 8,3%: какие монеты вошли в топ-10 в апреле

В апреле 2026 года рынок криптовалют вырос более чем на 8% до $2,6 трлн. на фоне временного перемирия между США и Ираном. Биткоин приблизился к уровню $80 000, а лунные притоки в спотовые биржевые фонды на Bitcoin почти удвоились. Об этом говорится в ежемесячном обзоре рынка Binance Research, аналитического подразделения криптовалютной биржи Binance.

В апреле 2026 года рынок криптовалют вырос более чем на 8% до $2,6 трлн.
В то же время, затяжной конфликт продолжает поддерживать риски стагфляции, поэтому ключевыми макроэкономическими ориентирами для рынка остаются индексы потребительских цен и расходов на личное потребление в США.

Апрель также показал несколько структурных конфигураций. Несмотря на то, что Ормузский пролив не возобновил нормальную работу, а Brent завершил месяц выше $110, фондовые рынки обновляли максимумы, а Bitcoin показал лучший месячный результат за год.

В сегменте децентрализованных финансов (DeFi) обострилось внимание к оценке рисков после $635,24 млн потерь от изломов за месяц. Параллельно начали расти новые сегменты: инструменты для торговли, связанные с частными компаниями в IPO, и кредитование через изолированные хранилища, доля которого достигла исторического максимума — 24% от общего объема DeFi-кредитования.

Топ-10 криптовалют по итогам апреля

  • BTC (+12,1%) показал лучшую динамику среди десяти самых крупных криптоактивов. Рост поддержал активное накопление со стороны Strategy: в апреле компания приобрела около 56 тыс. BTC, в частности разовую покупку примерно 34 тыс. BTC 20 апреля — крупнейшую одноразовую покупку с начала года.
  • HYPE (+9,3%) и ETH (+7,8%) также показали мощную динамику. Bitmine увеличила свои запасы Ethereum и теперь владеет примерно 4,21% общего предложения ETH после накопления около 244 тыс. ETH в апреле, включая одноразовую покупку примерно 101 тыс. ETH 20 апреля. Это приближает компанию к заявленной цели — владение 5% циркулирующего предложения ETH.
  • DOGE (+7,7%) опередил другие крупные криптовалюты, кроме Bitcoin. Объем незакрытых позиций по DOGE вырос примерно на 57% в последнюю неделю месяца, что указывает на накопление позиций с кредитным плечом и потенциал повышенной волатильности в дальнейшем.
  • LINK (+4,9%) вырос на фоне данных в блокчейне, зафиксировавших наибольший отток токена с бирж с начала декабря — около 9 млн . долларов США за 24 часа. Это указывает на дальнейшее скопление актива на фоне сокращения количества токенов, доступных на биржах.
  • XRP (+3,4%) и TRX (+3,2%) завершили месяц с умеренным ростом.
  • BNB и SOL не показали значимого ценового движения. В то же время SOL был включен вместе с BTC и ETH в новый биржевой фонд Core3 (BESO) от GSR — первый американский мультиактивный криптобиржевой фонд, в котором доли этих трех активов могут изменяться в зависимости от рыночной ситуации.
  • BCH (-4,5%) снизился по сравнению с более широким рынком на фоне более слабой относительной динамики и отсутствия отдельных факторов поддержки для этого актива.

Ключевые события апреля

Федеральная резервная система США оставила ставку без изменений в диапазоне 3,5−3,75% на апрельском заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке — органу ФРС, принимающему решение по процентной ставке. Четверо членов комитета выразили несогласие — это самое большое количество с октября 1992 года.

Трое из них поддерживали изъятие из коммуникации сигнала о возможном смягчении политики. Это согласуется с рыночными ожиданиями отсутствия понижений ставки до конца года на фоне устойчивой инфляции, связанной с энергетическим фактором.

Нарушение движения через Ормузский пролив продолжает давить на глобальные нефтяные и логистические цепи.

На Polymarket, платформе рынков прогнозов, вероятность нормализации движения через Ормузский пролив к концу мая оценивалась примерно в 39%, тогда как вероятность постоянного мирного соглашения между США и Ираном составила всего 28%.

Месячные чистые притоки в спотовые биржевые фонды на Bitcoin достигли около 1,97 млрд. долларов США, почти удвоившись по сравнению с примерно 1,2 млрд. долларов США в марте. Индекс премии Coinbase — показатель разницы между ценой Bitcoin на Coinbase и других биржах — оставался положительным в течение месяца, что указывает на устойчивый спрос на спотовом рынке.

Месячные потоки в биржевые фонды на Ethereum также стали положительными и составили около 492 млн. долларов США. Индекс страха и алчности восстановился в нейтральную зону — 41.

Децентрализованные финансы (DeFi)

В апреле 2026 года совокупная заблокированная стоимость активов в децентрализованных финансах — объем средств, размещенных в протоколах, — снизилась до 82,7 млрд долларов США, что означает падение на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Основным фактором стала серия изломов на общую сумму около 635,24 млн. долларов США — самый большой месячный показатель потерь с момента излома Bybit примерно на 1,4 млрд. долларов США в феврале 2025 года.

По данным DeFiLlama, аналитической платформы для данных о децентрализованных финансах, в апреле было зафиксировано 28 инцидентов — наибольшее количество изломов за один месяц за всю историю наблюдений.

1 апреля из Drift Protocol, децентрализованного торгового протокола, было выведено около 285 млн. долларов США менее чем за 12 минут.

18 апреля был сломлен мост протокола LayerZero Kelp DAO — инфраструктура для передачи активов и сообщений между блокчейнами — примерно на 293 млн долларов США.

Наибольший эффект распространения риска ощутил Aave, децентрализованный протокол кредитования. Необеспеченный rsETH использовали в качестве залога для заимствования реального ETH, что сформировало около 230 млн долларов США проблемного долга — долга без достаточного обеспечения. Совокупная заблокированная стоимость активов Aave снизилась примерно с 26 млрд. долларов США до 14 млрд. долларов США.

В ответ основатель Aave Стани Кулечев возглавил инициативу DeFi United — инициативу возобновления после инцидента в децентрализованных финансах. В рамках инициативы было привлечено около 303 млн. долларов США от Arbitrum, Mantle, Consensys и других участников. Это стало одной из самых координированных межэкосистемных инициатив по восстановлению в истории децентрализованных финансов.

Стейблкоины

В апреле совокупное предложение стейблкоинов — цифровых активов, привязанных к стоимости фиатной валюты или другого базового актива, выросло примерно до 320 млрд долларов США, что означает повышение на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

USDT, крупнейший долларовый стейблкоин от Tether, прибавил около 5 млрд. долларов США и достиг исторического максимума примерно 189,6 млрд. долларов США. Эту динамику поддержало мартовское заявление Tether, эмитента USDT, об аудите одной из компаний Большой четверки — четырех крупнейших международных аудиторских компаний.

Регуляторный фокус оставался на законопроекте CLARITY Act, важном для регулирования стейблкоинов в США. На частном мероприятии в Мар-а-Лаго Дональд Трамп подтвердил поддержку продвижения этого законопроекта.

В то же время, документ остается заблокированным в Сенате.

Читайте также: 5 ошибок при обмене криптовалюты, из-за которых вы теряете деньги

Токенизированные реальные активы

Совокупная стоимость токенизированных реальных активов — традиционных активов, представленных в виде токенов в блокчейне — достигла примерно 27,1 млрд долларов США, увеличившись почти на 4% в месяц. Сегмент государственного долга, то есть токенизированных инструментов, связанных с государственными облигациями, остался основным драйвером роста, прибавив около 3 млрд. долларов США притоков.

Токенизированные продукты Circle USYC и BlackRock BUIDL в сегменте государственного долга выросли примерно на 11% и 15% соответственно.

Токенизированный продукт Ondo USDY вырос примерно на 32% в месяц. Динамику поддержало партнерство с Broadridge Financial Solutions, компанией инфраструктуры финансовых рынков.

На уровне отдельных сетей выделялся XRP Ledger (XRPL), блокчейн-сеть, связанная с экосистемой XRP: общая стоимость токенизированных реальных активов в этой сети выросла примерно на 66% в месяц — до 537 млн долларов США.

Рынки адаптировались к длительному геополитическому фону

В апреле ситуация вокруг Ормузского пролива оставалась неурегулированной: Brent закрылся выше 110 долларов США, но акции, криптоактивы и нефть росли одновременно. S&P 500 прибавил 9% и достиг рекордных 7178 пунктов, Bitcoin вырос на 12%, а Ethereum — на 7%. Это показывает, что рынок в значительной степени переоценил хронические перебои как новый фон, а не как острый кризис.

Наиболее сильную динамику среди крупных рыночных сегментов показали акции производителей полупроводников. Отслеживающий этот сектор индекс SOXX вырос на 37% — это его лучший месячный результат за всю историю наблюдений. Рост поддержал спрос на инфраструктуру искусственного интеллекта. В то же время, золото и серебро умеренно снизились, хотя золото оставалось вблизи исторически высоких уровней — около $4622.

Риск у DeFi снова стал центральной темой

В апреле потери от изломов криптопротоколов достигли 635,24 млн. долларов США в пределах 28 инцидентов, что в 3,8 раза больше, чем за весь первый квартал 2026 года. С начала года объем похищенных средств составил 803,84 млн долларов США. Количество инцидентов также возросло: 62 случая с начала года более чем вдвое превышают 28 инцидентов за аналогичный период в прошлом году.

После инцидента KelpDAO совокупная заблокированная стоимость активов в DeFi снизилась примерно на $13 млрд в течение 48 часов, а с момента взлома к концу месяца упала с около $99,5 млрд до $82,7 млрд. Наибольшую долю оттоков принял на себя Aave: его показатель снизился примерно на $12 млрд.

Это показало, что большие изломы в DeFi уже не остаются изолированными событиями отдельных протоколов. Во взаимосвязанной системе стресс может быстро распространяться через залоговые активы, кредитные рынки, резервы ликвидности и позиции с кредитным плечом.

В то же время изменился профиль потерь: инциденты стали чаще, но в среднем меньше, тогда как основные убытки все больше приходятся на несколько крупных случаев. В апреле 26 из 28 инцидентов в среднем составили $2,2 млн, в то время как Drift и Kelp вместе сформировали $578 млн общих потерь. Несмотря на это, доходность в DeFi существенно не изменилась, что снова поднимает вопрос, достаточно ли рынок учитывает операционный риск.

Интерес к торговле акциями частных компаний к IPO растет

В конце апреля суточный объем торгов в этом сегменте превышал 5 млн. долларов США, а средний суточный объем за семь дней поднялся примерно до 4 млн. долларов США. Основой роста явились инструменты, отражающие изменение стоимости частных компаний SpaceX, OpenAI и Anthropic, хотя их акции еще не торгуются на бирже.

На Ventuals, протоколе бессрочных фьючерсов на частные компании и другие активы, объем незакрытых позиций почти удвоился — с 7,9 млн. долларов США до 15 млн. долларов США. Для сравнения, бессрочные контракты по традиционным финансам находились на уровне около 8 млрд долларов США суточного объема по среднему показателю за семь дней.

Растет доля кредитования через изолированные хранилища.

В DeFi растет доля кредитования через изолированные хранилища — отдельные кредитные контуры, где риски одного залогового актива не распространяются на весь рынок. В 2022—2023 годах такая модель фактически не использовалась, а в апреле 2026 года ее доля достигла исторического максимума — 24% от общего объема DeFi-кредитования.

Тренд сохранился даже после замедления DeFi с пика октября 2025 и оттока капитала после взлома KelpDAO. Кредитные рынки DeFi остаются вторым по размеру сегментом после ликвидного стейкинга и составляют около 15% совокупной заблокированной стоимости активов.

Для институциональных участников такая модель важна из-за гибких параметров риска: отдельные требования к залогу, контроль за источниками ценовых данных, определение разрешенных залоговых активов и доступ только для предварительно проверенных пользователей или адресов.

Ключевые события мая и разблокировка токенов

В мае рынок будет следить за несколькими отраслевыми событиями, сосредоточенными вокруг блокчейн-инфраструктуры, Ethereum, Solana и токенизированных реальных активов. Среди них — Consensus 2026 Miami и Solana Accelerate USA @ Consensus 2026 Miami 5 мая, ETHPrague 2026 8 мая, RWA Day NYC 2026 12 мая, Digital Assets Summit 2026 13 мая и Southeast Asia Blockchain62 2.

Отдельным фактором для рынка остаются разблокировки токенов — выход в обращение ранее заблокированных активов. Самая большая разблокировка мая в долларовом эквиваленте приходится на RAIN: 10 мая в обращение должно выйти объем на 375 млн долларов США, что составляет 10,5% его рыночной капитализации. Среди других крупных разблокировок — SUI на 48 млн. долларов США 1 мая, ZRO на 39 млн. долларов США 20 мая, ADI на 28 млн. долларов США 9 мая и PUMP на 18 млн. долларов США 14 мая.

Что означает апрель для рынка дальше

В начале мая ключевыми ориентирами для рынка остаются макроэкономические показатели — индекс потребительских цен (CPI) и индекс расходов на личное потребление (PCE) в США, поскольку продолжающийся конфликт оставляет пространство для ухудшения макрофона. Отдельное внимание рынок сохраняет к ситуации вокруг Ормузского пролива, нефтяных рынков и глобальных цепей снабжения.

Краткосрочными оговорками остаются возможная просадка рынка после заседания ФРС и охлаждения фондовых рынков. В апреле также сохранялась положительная динамика потоков в спотовые биржевые фонды на Bitcoin и Ethereum: чистые притоки в биржевые фонды на Bitcoin составили около $1,97 млрд, а потоки в биржевые фонды на Ethereum стали положительными и составили около $492 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
