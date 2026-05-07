7 мая 2026, 18:10

Что такое Реестр коррупционеров и за что в него включают бизнес

Может ли одно действие директора привести к тому, что вся компания будет внесена в Реестр коррупционеров на пять лет? Именно к таким последствиям могут привести изменения в законодательстве, объясняет юрист практики сопровождения бизнеса в Juscutum Алина Калужинова.

Речь идет о законе № 4496-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно повышения ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения».

Закон повысил порог привлечения должностных лиц к ответственности за недостоверное декларирование. Теперь незначительные технические ошибки реже приводят к серьезным последствиям. Однако главное изменение для компаний касается Реестра коррупционеров. Отныне сведения о юридическом лице, к которому суд применил меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного преступления его уполномоченным лицом в интересах такого юридического лица, хранятся в Реестре в течение пяти лет. По истечении этого срока сведения подлежат исключению из Реестра.

Ранее запись могла оставаться в Реестре годами без четкой даты окончания. Теперь у предприятий есть четкие временные рамки. НАПК уже приступила к масштабной очистке Реестра — по состоянию на июль 2025 года там было более 55 000 записей, и многие из них постепенно удаляются.

Для бизнеса закон принес не столько более жесткие требования, сколько большую ясность. Он не изменил меры, применяемые к самим юридическим лицам, но установил четкий пятилетний срок хранения сведений в Реестре.

В настоящее время это позволяет компаниям в течение пяти лет «очистить» свою коррупционную историю и избавиться от статуса коррупционеров.

Что такое меры уголовно-правового характера для компании

Юридическое лицо в Украине не может быть осуждено так же, как физическое лицо. Однако суд может применить к нему определенные меры, если руководитель или другой уполномоченный представитель совершил коррупционное правонарушение в интересах компании.

К таким мерам относятся:

  • штраф;
  • конфискация имущества;
  • ликвидация компании;
  • дополнительные (нефинансовые) меры уголовно-правового характера (временные ограничения деятельности юридического лица, временное ограничение в получении прав и/или преимуществ).

И, как возможное последствие, запрет участвовать в публичных закупках, получать лицензии или государственные льготы, а также репутационные риски.

Например, если директор строительной компании решил «занести откат» для обеспечения победы в крупном тендере, а суд определит, что такие действия были совершены в интересах юридического лица, и применит к нему меры уголовно-правового характера, соответствующие сведения о компании вносятся в Реестр сроком на пять лет.

Важно отметить, что такие меры могут быть применены только в том случае, если суд установит, что коррупционное правонарушение было совершено уполномоченным лицом и в интересах юридического лица.

Как 5-летний срок влияет на повседневную деятельность бизнеса

Представьте ситуацию: средняя компания с государственными контрактами попадает в Реестр из-за действий бывшего директора. Партнеры начинают проводить дополнительные проверки, банк откладывает предоставление кредита, а в тендерах автоматически возникают вопросы. Пять лет — это реалистичный срок, в течение которого контрагенты, инвесторы и банки относятся к компании с осторожностью.

Особенно чувствительны к этому:

  • Предприятия, работающие с государственным сектором.
  • Компании с иностранным капиталом, которые соблюдают международные антикоррупционные стандарты.
  • Крупные предприятия, регулярно проходящие проверку.

С другой стороны, четкий пятилетний срок дает возможность планировать. По его истечении компания может честно сказать своим партнерам: «Запись была удалена в соответствии с законом».

Что стоит сделать компаниям уже сейчас

Чтобы минимизировать риски, предприятиям следует применять проактивный подход:

  • Разработать или обновить внутреннюю антикоррупционную программу, включающую конкретные процедуры проверки подрядчиков, обучения сотрудников и сообщения о нарушениях.
  • Регулярно проверять себя и ключевых партнеров в Реестре НАЗК.
  • Включить в трудовые договоры с руководителями положения, возлагающие на них личную ответственность за действия, которые могут нанести ущерб компании.
  • Проводить внутренние аудиты деклараций высшего руководства и процессов с высоким уровнем риска, в частности в сфере закупок и взаимодействия с государственными органами.

Компании, которые серьезно относятся к комплаенсу, уже сегодня получают преимущество, ведь партнеры и инвесторы чаще выбирают именно их.

Главная задача сейчас — не ждать, пока возникнут проблемы, а создать надежную внутреннюю систему предотвращения коррупции.

Читайте также: Бизнес может подавать заявления в международный Реестр убытков: как это сделать правильно

Вывод: предсказуемость вместо неопределенности

Закон № 4496-IX сделал антикоррупционные правила для бизнеса более четкими. Пять лет — это достаточное время для «репутационного следа», но не пожизненное клеймо. Для компаний, которые инвестируют в качественный комплаенс, изменения открывают возможности работать спокойнее и увереннее.

«Чистый» Реестр и сильный внутренний контроль — уже не только законодательное требование, но и конкурентное преимущество в 2026 году.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

crowl
7 мая 2026, 18:26
Головний корупціонер це я
