Бизнес может подавать заявления в международный Реестр убытков: как это сделать правильно

С 29 апреля бизнес и органы государственной власти могут подавать заявления в международный Реестр убытков (Register of Damage for Ukraine — RD4U), нанесенных агрессией рф против Украины. Речь идет о критически важных категориях, охватывающих инфраструктуру и активы юридических лиц. Это исторический момент, ведь теперь не только граждане, но и представители крупного, среднего бизнеса и государственные учреждения могут зафиксировать свои потери для будущих репараций.

Расширение горизонтов: что поменялось?

До недавнего времени основное внимание Реестра было сосредоточено на физических лицах — преимущественно на поврежденном жилье. Однако с апреля 2026 года спектр доступных категорий существенно расширился. Были запущены следующие группы заявлений:

Категории B1.1 и B1.2: предназначены для государства Украины, органов местного самоуправления и общин. Они касаются повреждения или уничтожения как критической, так и некритической инфраструктуры.

Категории C1.1 и C1.2: аналогичные направления для бизнеса (юридических лиц). Речь идет о промышленных объектах, энергетике, транспортных сетях и других инфраструктурных элементах.

Категория C3.1: пожалуй, наиболее ожидаемая категория для предпринимателей — «повреждение, уничтожение или потеря активов». Она включает утрату оборудования, товарных запасов, транспорта и даже утрату прибыли, связанную с разрушением этих активов.

Запуску этих категорий предшествовала значительная дипломатическая работа: в декабре 2025 года более 35 государств подписали Конвенцию о создании Международной Компенсационной комиссии. Именно эта комиссия будет в будущем использовать данные Реестра для определения конкретных сумм выплат.

Кто реально может воспользоваться

Заявления в категориях «С» могут подавать юридические лица любой формы собственности. Это и частные заводы, и агрохолдинги и коммунальные предприятия. Категории «B» открыты для министерств, муниципалитетов и государственных учреждений.

Подача заявления осуществляется через веб-портал «Дия», обеспечивающий прозрачность и автоматизацию части данных. Однако в отличие от типичных квартир убытки бизнеса и инфраструктуры имеют сложную структуру, требующую особого подхода к доказательной базе.

При подаче заявления в Реестр заявитель должен указать ориентировочную сумму требования. Именно здесь возникает потребность в привлечении профессиональных оценщиков. Международный реестр убытков — это не просто база данных, это фундамент для юридического процесса международного уровня.

Когда необходима профессиональная оценка потерь

Обоснование суммы требования: Реестр требует подробного описания и оценки повреждений. Без отчета профессионального оценщика цифра в заявлении может выглядеть произвольной. Специальный отчет, подготовленный в соответствии с международными или национальными стандартами, придает заявлению юридический вес.

Оценка будущих расходов: Категории инфраструктуры (B и C1) позволяют претендовать на компенсацию затрат на будущее восстановление. Рассчитать стоимость воспроизведения сложного объекта с учетом современных цен и технологий — задача именно для профильных экспертов.

Потеря активов и прибыли (C3.1): Оценить стоимость потерянного промышленного оборудования, которое уже было в использовании, или рассчитать потерянную прибыль (lost profit) в результате остановки предприятия — это сложная аналитическая задача. Профессиональный оценщик поможет выделить прямые убытки от косвенных последствий, что является ключевым для принятия заявления Комиссией.

Соответствие международным стандартам: Поскольку компенсации будут выплачиваться под эгидой Совета Европы, доказательства должны быть безупречны. Оценка, проведенная сертифицированным специалистом, минимизирует риски того, что заявление будет признано «явно необоснованным».

Как подготовиться к подаче заявления?

Реестр рекомендует собирать все доказательства: фото, видео, акты ГСЧС, свидетельства и правоустанавливающие документы. Однако, если речь идет о сложных объектах, первым шагом должно быть экспертное обследование и последующая стоимостная оценка.

Важно понимать: внесение заявления в Реестр — это еще не выплата денег. Это официальное признание вас потерпевшей стороной с юридически закрепленной претензией к агрессору. Решение о компенсации будет принимать Компенсационная комиссия, и чем качественнее будет подготовлена оценка сегодня, тем более быстрым и результативным будет рассмотрение в будущем.

Практические советы: Как подать заявление без ошибок

Чтобы ваше заявление было успешно внесено в Реестр и в будущем прошло рассмотрение Компенсационной комиссии, обратите внимание на следующие нюансы:

Проверьте цифровые полномочия. Заявление от имени компании подает руководитель через «Дию». Если подачей заявления занимается другое лицо (юрист или профильный заместитель), то руководитель должен заранее оформить цифровую доверенность в системе. Без этого доступ к подаче от имени юрлица будет закрыт.

Синхронизация с государственными реестрами. Часть данных (о праве собственности на недвижимость) подтянется автоматически. Если ваше имущество было зарегистрировано до 2013 года и не внесено в Государственный реестр прав (ГРРП), обязательно добавьте скан-копии бумажных документов (договоры купли-продажи, свидетельства, технические паспорта).

Детализация активов (для C3.1). Если вы заявляете о потере оборудования или транспорта, готовьте выписки из бухгалтерского учета (балансовые справки), акты инвентаризации, проведенные после обстрела или деоккупации, а также договоры аренды или лизинга, если имущество не было в полной собственности.

Фото и видеофиксация — это «фундамент». Добавляйте не только общие планы разрушений, но и подробные фото серийных номеров поврежденного оборудования, если это возможно. Используйте материалы профессионального технического обследования — это лучшее доказательство факта и объема разрушений.

Храните «цифровой след». Реестр позволяет хранить черновик заявления. Не спешите нажать «Отправить», пока не убедитесь, что все файлы читаемы и не превышают допустимый размер. Помните, что предоставление заведомо ложных данных приведет к пожизненному отказу в компенсации.

Привлекайте профессионалов заранее. Поскольку Реестр требует указать сумму требования, целесообразно уже сейчас иметь хотя бы предварительное заключение оценщика. Это избавит вас от необходимости вносить исправления в будущем, когда механизм перейдет от фиксации к выплатам.

Запуск новых категорий — это сигнал для украинского бизнеса: пора фиксировать убытки профессионально. Право на компенсацию является неотъемлемым, но оно требует надлежащего документального и экспертного подтверждения.