7 мая 2026, 14:44

Португалия ужесточила правила получения гражданства: что изменится для украинцев

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру утвердил поправки в миграционное законодательство, подписав обновленный «Закон о национальности». Новые нормы кардинально изменяют условия натурализации для граждан стран, не входящих в ЕС, в том числе и тысяч украинцев, которые нашли убежище в этой стране. Об этом сообщается на сайте президента Португалии.

Фото: pixabay

Ключевые нововведения и ограничения

Главным изменением стало двукратное увеличение срока ожидания паспорта. Теперь иностранцы должны прожить в Португалии 10 лет вместо 5 предыдущих, чтобы иметь право претендовать на подданство. Однако это не единственное ограничение:

Изменение правил отсчета: Теперь срок проживания считается не с момента подачи заявления на легализацию, а исключительно с даты фактического получения вида на жительство (ВНЖ).

Дети и рождение: Упразднено автоматическое предоставление гражданства детям иностранцев, родившихся на территории страны. Ребёнок сможет стать гражданином только после 5 лет пребывания с официальными документами. Кроме того, родители больше не могут использовать факт португальского гражданства ребенка в качестве основания для собственной натурализации.

Юридическая безупречность: Перечень правонарушений, которые мешают получению паспорта, существенно расширен. Если раньше отказ получали лица с тюремным сроком от 5 лет, то теперь этот порог снижен до 3 лет.

Проверка кандидатов: Проводится гораздо более тщательный аудит юридической и криминальной истории заявителя за все время пребывания в Португалии.

Позиция власти

Президент Сегуру, подписывая документ, отметил, что хотя критерии ужесточились, это не должно препятствовать интеграции и доступу иностранцев к базовым услугам — образованию или медицине. В то же время он призвал правительство обеспечить эффективную работу государственных органов, чтобы бюрократическая медлительность не воровала время у людей, чьи дела уже находятся на рассмотрении.

Закон, разработанный правительством Луиша Монтенегру, будет применяться даже к иностранцам, которые уже живут в Португалии. Для украинского сообщества, значительно возросшего после февраля 2022 года, эти изменения станут серьезным вызовом, поскольку предыдущая стратегия быстрой натурализации через 5 лет проживания становится невозможной.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы, проживающие в Германии, могут претендовать на социальное жилье, однако для этого необходимо получить специальный документ — Wohnberechtigungsschein (WBS). Он подтверждает право арендовать квартиру с государственной поддержкой.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
financialGenius
7 мая 2026, 15:13
Кому то гражданство нужно , много португальцев на заработках в Германии и Швейцарии (особенно) , а они еще придумали условия получения паспорта как в Швейцарии … ахахаха
