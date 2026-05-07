7 мая 2026, 8:24 Читати українською

Свириденко анонсировала очередное повышение зарплат учителям. Когда и на сколько вырастут выплаты

Правительство провело специальный образовательный селектор с общинами, ключевой темой которого стали зарплаты педагогов, подготовка образовательной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного учебного процесса. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство провело специальный образовательный селектор с общинами, ключевой темой которого стали зарплаты педагогов, подготовка образовательной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного учебного процесса.

Повышение зарплат

По ее словам, с 1 января государство повысило зарплаты педагогов на 30% и обеспечило для этого необходимый ресурс. В то же время, оплата труда работников детсадов и учреждений внешкольного образования финансируется из местных бюджетов, поэтому возможности общин существенно отличаются.

Часть регионов не смогла полностью обеспечить повышение зарплат. Правительство уже определило такие общины и работает с каждым регионом в отдельности. Министерство образования вместе с Министерством финансов должно предложить решение.

Следующее повышение зарплат педагогов запланировано с сентября еще на 20%.

Образовательная инфраструктура

Отдельное внимание во время селектора было уделено образовательной инфраструктуре. Приоритетом правительства остается безопасное и комфортное офлайн-обучение.

Уже распределены:

  • 6 млрд грн — на обустройство укрытий;
  • 1 млрд грн — на пищеблоки;
  • 2 млрд грн — более чем на 500 школьных автобусов.

Правительство ожидает от регионов четких списков потребностей и определения приоритетных общин.

Доезд в лицеи и реформа старшей школы

Также определено 150 учебных заведений, в которые в первую очередь нужно обеспечить быстрый и безопасный доезд. Речь идет об академических лицеях, которые с сентября будут участвовать в пилотировании реформ старшей профильной школы.

По словам Свириденко, регионы предусмотрели на эти нужды около 3 млрд грн, а государство прибавит еще 3,5 млрд грн софинансирования.

Подготовка к зиме

Еще одним фокусом стала подготовка образовательных заведений к зиме. Сейчас около 54% учебных заведений имеют автономное отопление и электроснабжение.

Регионам было поручено ускорить подготовку, чтобы образовательный процесс оставался бесперебойным даже в условиях возможных вызовов во время отопительного сезона.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

Abramon
Abramon
7 мая 2026, 8:30
Інфляція несеться.
JWT
JWT
7 мая 2026, 8:44
Щоб ця сфера була конкурентною з іншими, та престижною (у вчителів навіть є доплата «за престижніть», лол) потрібно не на 20% підвищувати, а на 200%
