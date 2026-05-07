Правительство провело специальный образовательный селектор с общинами, ключевой темой которого стали зарплаты педагогов, подготовка образовательной инфраструктуры и обеспечение бесперебойного учебного процесса. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Свириденко анонсировала очередное повышение зарплат учителям. Когда и на сколько вырастут выплаты
Повышение зарплат
По ее словам, с 1 января государство повысило зарплаты педагогов на 30% и обеспечило для этого необходимый ресурс. В то же время, оплата труда работников детсадов и учреждений внешкольного образования финансируется из местных бюджетов, поэтому возможности общин существенно отличаются.
Часть регионов не смогла полностью обеспечить повышение зарплат. Правительство уже определило такие общины и работает с каждым регионом в отдельности. Министерство образования вместе с Министерством финансов должно предложить решение.
Следующее повышение зарплат педагогов запланировано с сентября еще на 20%.
Образовательная инфраструктура
Отдельное внимание во время селектора было уделено образовательной инфраструктуре. Приоритетом правительства остается безопасное и комфортное офлайн-обучение.
Уже распределены:
- 6 млрд грн — на обустройство укрытий;
- 1 млрд грн — на пищеблоки;
- 2 млрд грн — более чем на 500 школьных автобусов.
Правительство ожидает от регионов четких списков потребностей и определения приоритетных общин.
Доезд в лицеи и реформа старшей школы
Также определено 150 учебных заведений, в которые в первую очередь нужно обеспечить быстрый и безопасный доезд. Речь идет об академических лицеях, которые с сентября будут участвовать в пилотировании реформ старшей профильной школы.
По словам Свириденко, регионы предусмотрели на эти нужды около 3 млрд грн, а государство прибавит еще 3,5 млрд грн софинансирования.
Подготовка к зиме
Еще одним фокусом стала подготовка образовательных заведений к зиме. Сейчас около 54% учебных заведений имеют автономное отопление и электроснабжение.
Регионам было поручено ускорить подготовку, чтобы образовательный процесс оставался бесперебойным даже в условиях возможных вызовов во время отопительного сезона.
