Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка Конкорд. Выплаты прекращены

5 мая 2026 года завершилась ликвидация АО « АКБ «Конкорд» : в Единый государственный реестр внесена запись о прекращении деятельности банка как юридического лица. Таким образом, в соответствии с законом о системе гарантирования вкладов физических лиц, банк считается ликвидированным, говорится в сообщении Фонда.

Полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора банка «Конкорд"прекращены.

Ликвидация банка

Решение об окончательном сворачивании дел банка было принято 9 марта 2026 года. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) своим решением № 242 утвердила ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры АО «АКБ «Конкорд».

Банк «Конкорд», основными бенефициарами которого были Елена и Юлия Соседки, лишился банковской лицензии 1 августа 2023 года.

Национальный банк Украины (НБУ) принял радикальное решение о его ликвидации из-за систематического нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга (противодействие отмыванию доходов). Главной претензией регулятора к учреждению стало содействие в проведении платежей для теневого игорного бизнеса (гемблинга) через механизм «мискодинга» — сознательной подмены назначения платежа в эквайринговой сети, чтобы скрыть реальный источник происхождения средств.