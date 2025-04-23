Цена на газ для населения остается неизменной еще год — Нафтогаз

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» продолжит поставлять газ для населения по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр. Это подразумевает тарифный план «Фиксированный» для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба компании.

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Решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ.

В то же время, Нафтогаз призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

«Мы благодарны каждому клиенту, кто своевременно рассчитывается за потребленный газ. Это помогает обеспечивать энергетическую устойчивость страны в условиях постоянных вражеских атак на инфраструктуру», — отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

По данным компании, «Нафтогаз» обеспечивает газом 12,5 млн украинских домохозяйств.

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