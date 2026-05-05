5 мая 2026, 11:36 Читати українською

Европа готовит новые налоги — под ударом богатство, наследие и капитал

Европа готовит новое повышение налогов. Еврокомиссия опубликовала исследование о том, как собрать больше налогов, не вызвав при этом значительного недовольства и массовой миграции. Об этом идет речь на сайте Европейского Союза.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Какие планируют повысить налоги

Как отмечается, рассматривается повышение налогов на богатство, наследство, выезд, нереализованный доход и прирост капитала, дарение и выход из бизнеса.
Наибольшее внимание уделяется налогу на наследство и налогу на выход из бизнеса.

«Массовый переток богатства» от поколения бэби-бумеров в скором времени может резко увеличить налоговую базу. Поэтому европейские власти стремятся закрыть все лазейки, которыми сейчас пользуются состоятельные семьи.

Налоги при выезде планируют применять к нереализованной прибыли в момент смены места жительства.

В отчете также отмечается, что «реакцию на международную мобильность часто преувеличивают», и состоятельные европейцы, вероятно, смирятся с повышением налогов.

Где налоги в Европе самые высокие?

Абсолютным лидером по налоговому давлению остается Дания. В 2026 году страна обновила правила, повысив максимальную ставку налога на доходы физлиц до рекордных 60,5% (такой налог платят более 375 тыс. евро в год).

Кроме Дании, налоги в размере более 50% на доходы физлиц действуют во Франции (55,4%), Австрии (55%), Испании (54%), Бельгии (53,5%), Португалии (53%) и Швеции (52,3%).

Страны с наименьшими налогами

На противоположном конце находятся страны Восточной Европы, где правительства пытаются привлечь бизнес и капитал именно низкими ставками. Следовательно, наименьший налог на доходы действует в Болгарии и Румынии — всего 10%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
