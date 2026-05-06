Tesla отзывает почти 219 тысяч автомобилей в США: в чем проблема

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) сообщило в среду, 6 мая, что отзывает 218 868 автомобилей из-за задержки изображений из камер заднего вида, которые могут увеличить риск аварии. Об этом сообщает Reuters.

Отзыв касается некоторых автомобилей Model 3, Model Y, Model S и Model X, говорится в сообщении.

Регулятор заявил, что изображения с камеры заднего вида в авто, подпадающие под отзыв, могут отображаться с задержкой при включении задней передачи, что уменьшает видимость для водителя.

Tesla выпустила обновление программного обеспечения, распространяемое беспроводным способом, чтобы решить эту проблему.

Несмотря на то, что проблема устраняется с помощью обновления программного обеспечения «по воздуху», в регуляторной практике это все равно считается отзывом. В США такие случаи подпадают под требования Национального управления безопасности дорожного движения США, поскольку речь идет о потенциальном дефекте, который может повлиять на безопасность, независимо от способа его устранения физическим ремонтом или обновлением ПО.

