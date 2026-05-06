Бюджетный комитет Рады одобрил направление военного сбора на выплату зарплат ВСУ

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает перечисление военного сбора в специальный фонд госбюджета. Документ рекомендовано принять за основу и в целом, а его рассмотрение в сессионном зале запланировано на 12 мая. Об этом сообщает председатель бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые правила распределения средств

Согласно инициативе, начиная с 1 января 2027 года и до окончания третьего года после завершения войны поступления от военного сбора будут аккумулироваться в специальном фонде государственного бюджета. По подсчетам, речь идет о сумме свыше 200 млрд грн ежегодно. Эти средства планируется использовать исключительно для финансирования денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Политическое значение и послевоенное финансирование

Глава комитета пояснила, что на данный момент этот шаг имеет преимущественно политическое значение, поскольку почти все собственные поступления в общий фонд госбюджета уже направляются на оборонные нужды, включая выплаты всем силам обороны и закупку вооружения. В то же время она подчеркнула, что после окончания активных боевых действий фиксация целевого назначения сбора станет практически необходимой. Это связано с ожидаемым возвращением невоенных расходов к привычным уровням на фоне постепенного сокращения объемов международной помощи, которая сейчас их компенсирует.

Почему это важно

Перечисление военного сбора в специальный фонд создает надежный источник финансирования Вооруженных Сил Украины в послевоенный период. Поскольку международная макрофинансовая поддержка будет постепенно сокращаться, а социальные и инфраструктурные расходы бюджета будут расти, выделение более 200 млрд грн гарантирует бесперебойные выплаты армии без риска их перераспределения на гражданские нужды. Для инвесторов и международных партнеров это свидетельствует о готовности Украины самостоятельно покрывать ключевые оборонные расходы, а для налогоплательщиков — обеспечивает прозрачность использования собранных средств исключительно по целевому назначению.

Читайте также: Украинцам придется платить военный сбор еще 3 года после войны — решение комитета