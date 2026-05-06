6 мая 2026, 13:34 Читати українською

США согласовали продажу Украине высокоточных боеприпасов JDAM увеличенной дальности на $373,6 млн — Reuters

Государственный департамент США официально одобрил потенциальную продажу Украине комплектов боеприпасов Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Примерная стоимость контракта составляет $373,6 млн. Об этом сообщает Reuters.

Детали контракта

Основным подрядчиком в исполнении заказа выступит корпорация Boeing. Одобрение этой продажи является частью усилий Вашингтона по модернизации возможностей Воздушных сил Украины.

Технические особенности

JDAM-ER — это специальные комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые превращают обычные свободно падающие авиабомбы в высокоточное управляемое оружие.

Увеличенная дальность: Версия Extended Range (ER) оснащена раскладными крыльями, что позволяет планировать боеприпаса на расстояние до 70−80 км. Это позволяет украинским пилотам поражать цели, оставаясь вне зоны действия большинства систем ПВО средней дальности.

Использование JDAM-ER позволяет наносить точечные удары по логистическим узлам, командным пунктам и составам боеприпасов глубоко по линии фронта с минимальным отклонением от цели.

В апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а на 50 миллиардов долларов.

Позже «Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

Игорь УА
6 мая 2026, 13:40
Навіщо? Краще ж Міндічу і Штілєрману заплатити авансом за картинки.
HYPERNOVA15
6 мая 2026, 13:54
Кабами по раше. Достойный ответ.
