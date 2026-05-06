США согласовали продажу Украине высокоточных боеприпасов JDAM увеличенной дальности на $373,6 млн — Reuters

Государственный департамент США официально одобрил потенциальную продажу Украине комплектов боеприпасов Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Примерная стоимость контракта составляет $373,6 млн. Об этом сообщает Reuters.

Детали контракта

Основным подрядчиком в исполнении заказа выступит корпорация Boeing. Одобрение этой продажи является частью усилий Вашингтона по модернизации возможностей Воздушных сил Украины.

Технические особенности

JDAM-ER — это специальные комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые превращают обычные свободно падающие авиабомбы в высокоточное управляемое оружие.

Увеличенная дальность: Версия Extended Range (ER) оснащена раскладными крыльями, что позволяет планировать боеприпаса на расстояние до 70−80 км. Это позволяет украинским пилотам поражать цели, оставаясь вне зоны действия большинства систем ПВО средней дальности.

Использование JDAM-ER позволяет наносить точечные удары по логистическим узлам, командным пунктам и составам боеприпасов глубоко по линии фронта с минимальным отклонением от цели.

Напомним

В апреле 2026 года президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что Украина готова купить у Америки средства ПВО и другое оружие на 30, а на 50 миллиардов долларов.

Позже «Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп впервые за свой второй срок согласился продать Украине оружие на сумму от 50 млн долларов.