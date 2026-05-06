6 мая 2026, 11:25

Конкуренция с Alphabet и Microsoft: зачем Цукерберг вкладывает полмиллиарда долларов в виртуальную биологию

Марк Цукерберг и Присцилла Чан через свою некоммерческую организацию Biohub объявили об инвестициях в размере 500 млн долларов на пять лет в рамках так называемой Virtual Biology Initiative (Инициатива виртуальной биологии). Цель — создать предиктивные AI-модели человеческой клетки, которые позволят изучать механизмы заболеваний в цифровой среде со скоростью и в масштабах, недостижимых в лабораторных условиях. Об этом пишет Euronews.

Распределение финансирования

Из объявленных 500 млн долларов 400 млн долларов направлены на внутренние разработки Biohub — передовую микроскопию, молекулярную инженерию и вычислительную инфраструктуру, — а 100 млн долларов выделено внешним исследователям и партнерам по всему миру. Все полученные наборы данных будут открыты и бесплатно доступны научному сообществу.

Проблема данных как главный вызов

Глава научного подразделения Biohub Алекс Ривес отметил, что нынешние базы данных содержат около миллиарда клеток, но для точных прогнозных моделей этого объема может быть недостаточно — на порядок и более. Он призвал других учредителей присоединиться к инициативе, поскольку необходимый масштаб требует скоординированных глобальных усилий.

Конкуренция гигантов высоких технологий в области ИИ-биологии

Biohub работает в условиях растущей конкуренции между крупными технологическими компаниями. Isomorphic Labs (дочерняя компания Alphabet / Google DeepMind) использует ИИ для поиска новых лекарств. Microsoft выпустила несколько медицинских ИИ-моделей — для геномики, медицинской визуализации и клинических записей. В январе 2026 года Biohub уже заключил партнерство с Tahoe Therapeutics и Arc Institute для создания крупнейшего набора данных, включающего более 120 млн клеток и 225 000 пертурбационных взаимодействий — набора, превышающего предыдущий рекорд в 4 раза.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
