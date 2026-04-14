Как Meta скрывает Цукерберга от подчиненных с помощью цифрового клона

Корпорация Meta разрабатывает искусственный интеллект, который будет полностью имитировать её основателя Марка Цукерберга для общения с подчинёнными. Инициатива официально представляется как попытка сблизить миллиардера с персоналом, хотя на самом деле выглядит как часть жесткой стратегии корпоративной дистанции и автоматизации. Об этом сообщает Financial Times.

Цифровая иллюзия близости

Если кто-то из почти 79 000 сотрудников компании (владеющей Facebook, Instagram и WhatsApp) не сможет связаться с руководителем, вскоре на их вопросы будет отвечать алгоритм. Цифрового клона 41-летнего генерального директора, чье состояние оценивается в более чем 220 млрд долларов (164 млрд фунтов стерлингов), сейчас интенсивно тренируют. Искусственный интеллект копирует его мимику, тон голоса, публичные заявления и даже мнения о корпоративной стратегии. Сам Марк Цукерберг принимает непосредственное участие в обучении своей анимированной копии, предоставляя для базы данных собственные изображения и записи голоса.

В Meta утверждают, что этот проект поможет сотрудникам почувствовать «более тесную связь» с одной из самых влиятельных фигур Кремниевой долины. Компания также рассчитывает, что подобный эксперимент впоследствии массово скопируют инфлюенсеры и криейторы. Представители британского стартапа Synthesia (капитализация которого составляет 4 млрд долларов), специализирующегося на реалистичных видеоаватарах, отмечают, что использование ИИ топ-менеджерами уже не является научной фантастикой.

«Когда вы добавляете реалистичное ИИ-видео и голос, уровень вовлеченности и удержания значительно возрастает. Люди работают лучше, когда необходимую информацию доносит знакомое лицо или голос», — заявил представитель стартапа.

От провальной метавселенной до «агентов CEO»

Эксперименты Цукерберга с собственной цифровизацией продолжаются уже не первый год. В 2022 году он представил свой аватар в самопровозглашённой метавселенной, однако качество графики вызвало лишь публичные насмешки в сети, что заставило его поспешно выпустить «обновлённую» версию. С тех пор Meta значительно свернула свои амбиции в отношении виртуальных миров, где цифровые представители людей взаимодействовали бы между собой, и сосредоточилась на создании сгенерированных ИИ 3D-персонажей для повседневных коммуникаций.

По данным The Wall Street Journal, в корпорации уже разрабатывают так называемого «агента CEO» — персонализированную систему искусственного интеллекта, которая помогает Цукербергу быстрее получать внутреннюю информацию и готовиться к сложным встречам.

Увольнения и оптимизация под видом инноваций

Пока аватар не запущен, Цукербергу приходится лично встречаться с тысячами сотрудников, которые задают ему крайне неудобные вопросы. Показательным стал 2023 год, когда напуганный персонал жестко допрашивал его о гарантиях занятости и будущем удаленной работы — это произошло всего через два дня после того, как он объявил об увольнении 10 000 человек.

Чтобы минимизировать внутренние трения и повысить эффективность, Цукерберг активно продвигает внедрение ИИ во внутренние процессы компании с целью сокращения расходов и упрощения организационной структуры. «Мы повышаем роль отдельных сотрудников и делаем команды более плоскими», — заявил он в январе.

Чтобы конкурировать с другими технологическими гигантами, Meta вкладывает миллиарды долларов в создание «суперинтеллекта» — системы, способной решать любые когнитивные задачи гораздо лучше, чем человек. Буквально на прошлой неделе компания выпустила передовую ИИ-модель Muse Spark, которая способна одновременно считать калории на фото и планировать семейный отпуск (составлять маршруты и искать развлечения для детей). Алгоритм высоко оценили за обработку языка и визуального контента, однако он до сих пор отстает в кодировании и абстрактном мышлении.