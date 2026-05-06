Cтатус доллара как надежной «тихой гавани» снова под угрозой

Стабильная фискальная неосмотрительность США и возможный возврат к «количественному смягчению» могут ударить по доверию к казначейским облигациям США в мире и нарушить левую сторону «улыбки доллара», — написали во вторник в аналитической записке генеральный директор фирмы Джен и экономист, портфельный менеджер Жоана Фрейре, сообщает Bloomberg.

Теория «Улыбки доллара»

Джен известен своей теорией «улыбки доллара», которую он выдвинул более двух десятилетий назад. Согласно этой концепции, американская валюта укрепляется в двух случаях: когда экономика США либо очень сильна, либо находится в глубоком упадке. По мнению стратегов, на данный момент на левую сторону «улыбки» — когда доллар растет на фоне эпизодов бегства от рисков — «все еще можно рассчитывать».

«В ответ на войну в Иране на рынках наблюдался лишь краткий период ухода от рисков, и доллар в это время незначительно укрепился», — пишут они. — «Масштаб этого ралли был скромным лишь потому, что рынки не боялись рецессии достаточно долго, а облигации закладывали в цену скорее риск инфляции, нежели риск рецессии».

Индекс доллара вырос в марте, показав лучший результат за месяц с июля прошлого года, после того как атака США на Иран дестабилизировала мировые энергетические рынки. Позже USD растерял этот рост на фоне надежд на скорое окончание конфликта.

Риски количественного смягчения и дефицита

Федеральная резервная система начала масштабные закупки казначейских облигаций США, ипотечных бумаг и даже некоторых биржевых фондов (ETF) в 2020 году, чтобы помочь снизить рыночные процентные ставки. Эра количественного смягчения (QE) закончилась в марте 2022 года, когда ФРС начала повышать ставки с околонулевого уровня.

Экспансионистский бюджет администрации Трампа уже породил сомнения в том, смогут ли США поддерживать такие расходы. Решение Верховного суда, принятое ранее в этом году и отменившее масштабные глобальные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом, создает дополнительную угрозу дефициту бюджета.

Агентство Fitch Ratings на прошлой неделе предупредило, что кредитный рейтинг США сталкивается с вызовами из-за растущего дефицита, который делает долговую нагрузку страны «значительно выше», чем у других государств с аналогичным рейтингом.

«Японские государственные облигации и иена раньше были надежными защитными активами, но в значительной степени утратили эти свойства из-за огромного государственного долга Японии и постоянного количественного смягчения», — отмечают стратеги. — «Для США крайне важно избежать повторения тех же политических ошибок, если они хотят, чтобы казначейские облигации сохранили статус безопасной гавани, на котором зиждется изгиб левой стороны «Улыбки доллара».

