Доллар «живой»: офшорные долларовые депозиты превысили $14 трлн

Несмотря на разговоры о дедолларизации, глобальный спрос на доллар США остается рекордно высоким. Объем долларовых депозитов за пределами США в оффшорных банках превысил $14 трлн и составил примерно $14,5 трлн, пишет MishTalk.

Для сравнения, в начале столетия этот показатель составил около $4,5 трлн. То есть за более чем два десятилетия объем оффшорных долларовых депозитов вырос примерно на 220%.

Евро существенно отстает

По данным, изданным, объем евро за пределами еврозоны составляет около $3,5 трлн. Это в несколько раз меньше, чем объем долларовых депозитов за пределами США.

Оффшорный доллар уже равняется примерно 43% внутренних банковских депозитов США. Это свидетельствует о том, что доллар остается ключевой валютой не только внутри американской финансовой системы, но и в глобальном банковском обращении.

Почему доллар до сих пор доминирует

Как отмечает MishTalk, рекордный объем офшорных долларов объясняется не только торговыми дефицитами США, но и структурным спросом на доллар в мире. Банки активно размещают долларовые обязательства за пределами США — в частности в Лондоне, Сингапуре и Гонконге — из-за регуляторных преимуществ и более гибких условий работы.

В то же время, это не означает, что дедолларизации вообще не происходит. Издание обращает внимание, что доля доллара в официальных резервах постепенно снижается, однако в абсолютных объемах спрос на доллар остается очень высоким.

Что это значит для рынков

Пока мировая финансовая система столь сильно зависит от доллара, Федеральная резервная система США сохраняет ключевое влияние на глобальные рынки. Ее решения по ставкам и ликвидности продолжают определять настроения на рынках акций, облигаций, сырья и криптовалют.

Фактически рекордные объемы офшорных долларов показывают: несмотря на политические разговоры об уходе от USD, в практической финансовой инфраструктуре доллар остается главной валютой мира.