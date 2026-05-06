6 мая 2026, 9:02 Читати українською

Португалия увеличила срок проживания для получения гражданства до десяти лет

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру подписал закон, существенно ужесточающий требования к получению гражданства страны. Документ вступает в силу на следующий день после официальной публикации.

Согласно новому закону:

Граждане португалоязычных стран — Бразилии, Анголы, Мозамбика и других — теперь должны легально прожить в Португалии не менее 7 лет вместо прежних 5.

Граждане всех остальных стран — не менее 10 лет вместо прежних 5.

Как отсчитывается срок проживания

Срок проживания теперь отсчитывается только с момента фактического получения вида на жительство: время ожидания решения по заявлению, даже если оно затягивается, в зачет не идет.

Автоматическое гражданство для детей иностранцев

Автоматическое гражданство для детей иностранцев, рожденных в Португалии, упраздняется: теперь необходимо, чтобы один из родителей законно проживал в стране не менее трех лет на момент рождения ребёнка, а сами родители должны подать соответствующую декларацию о желании получить для ребенка португальское гражданство.

Специальный режим натурализации для потомков португальских евреев-сефардов закрыт для новых заявлений. Программа была введена в 2013 году как форма исторической репарации за изгнание евреев в конце XV века.

Напомним

После 2022 года многие украинцы выбрали Португалию как страну для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию. Теперь эти ожидания могут не сбыться, а сроки — существенно возрасти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
JWT
6 мая 2026, 12:41
І Польща змінює чи вже змінила, все через біженців, ніхто їх не бажає бачити громадянами у себе. А ці додаткові 5 років якраз дають надію, що настане перемир’я і можна всіх біженців додому відправити.
