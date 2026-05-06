Португалия увеличила срок проживания для получения гражданства до десяти лет

Согласно новому закону:

Граждане португалоязычных стран — Бразилии, Анголы, Мозамбика и других — теперь должны легально прожить в Португалии не менее 7 лет вместо прежних 5.

Граждане всех остальных стран — не менее 10 лет вместо прежних 5.

Как отсчитывается срок проживания

Срок проживания теперь отсчитывается только с момента фактического получения вида на жительство: время ожидания решения по заявлению, даже если оно затягивается, в зачет не идет.

Автоматическое гражданство для детей иностранцев

Автоматическое гражданство для детей иностранцев, рожденных в Португалии, упраздняется: теперь необходимо, чтобы один из родителей законно проживал в стране не менее трех лет на момент рождения ребёнка, а сами родители должны подать соответствующую декларацию о желании получить для ребенка португальское гражданство.

Специальный режим натурализации для потомков португальских евреев-сефардов закрыт для новых заявлений. Программа была введена в 2013 году как форма исторической репарации за изгнание евреев в конце XV века.

Напомним

После 2022 года многие украинцы выбрали Португалию как страну для переезда, рассчитывая на более быструю натурализацию. Теперь эти ожидания могут не сбыться, а сроки — существенно возрасти.