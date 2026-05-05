Промышленное производство в Украине в марте выросло на 4,5% — Госстат

По итогам марта 2026 г. объемы промышленного производства в Украине выросли на 4,5% по сравнению с мартом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Оживление в марте

Наиболее оптимистическим показателем стал внутримесячный скачок: по сравнению с февралем 2026 года промышленное производство увеличилось сразу на 16,9%. На графике видна восходящая траектория, где кривая марта 2026 года (98,9%) существенно опережает показатель марта 2025 года (94,7%).

Итоги первого квартала

Несмотря на мартовский успех, общие результаты за три месяца все еще остаются в «красной» зоне из-за слабого начала года:

За январь-март 2026 года промышленное производство составило 98,9% уровня прошлого года.

Общее падение за первый квартал зафиксировано на отметке 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Как свидетельствует инфографика, самая низкая точка была пройдена в январе (91,9%), после чего началось стабильное восстановление.