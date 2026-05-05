Минфин привлек более 5 миллиардов на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов 5 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,06 млрд грн в эквиваленте, что на 0,49 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 510,72 млн грн под 15,14% (с/в 15,15%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,12%);
- 132,09 млн грн под 15,87% (с/в 15,85%) с погашением 14 июня 2028 года.
В иностранной валюте:
- $100,44 млн под 3,15% (с/в 3,05%) с погашением 30 марта 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 3,24%, средневзвешенный — 3,13%).
С начала 2026 года государство уже привлекло более 145 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку ВСУ.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Платить міністерство фінансів, я дуже гарний громадянин з нереальними кредитними лімітами
Якщо на це дивитися як на допомогу воюючій державі - то це високий патріотизм.
А якщо як на кредитування повного банкрута, яким наша держава стала остаточно вже більше двох років потому, то це…
Не заспокоюйтесь, переводьте усе у ОВДП, навіть квартиру, якщо її ще хтось зараз купить. Головне майте міцні нерви та витримку стоїка або міцну мотузку на завтра, коли у вас з усього майна залишиться лише вичерпаний кредитний ліміт та пара ненових вже черевиків.
Україна — найкраща. Тут найкращі люди, найсильніші. Слабаки вже здрисли давно.
Де не ткни — все найкраще. Логістика — найкраща, фінтех — найкращий,
цифровізація — номер 1. Інтернет 2500 мегабіт потоволокно і пропонують 10 гігабіт.
Пінг на європейські серваки овервоч і кс2 взагалі 5 мс.
Нікуди не їду і не збираюсь, тут вродився, тут і вмру.