Минфин привлек более 5 миллиардов на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов 5 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,06 млрд грн в эквиваленте, что на 0,49 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

510,72 млн грн под 15,14% (с/в 15,15%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,12%);

132,09 млн грн под 15,87% (с/в 15,85%) с погашением 14 июня 2028 года.

В иностранной валюте:

$100,44 млн под 3,15% (с/в 3,05%) с погашением 30 марта 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 3,24%, средневзвешенный — 3,13%).

С начала 2026 года государство уже привлекло более 145 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку ВСУ.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.