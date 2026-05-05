5 мая 2026, 18:30 Читати українською

Минфин привлек более 5 миллиардов на аукционе ОВГЗ

Министерство финансов 5 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,06 млрд грн в эквиваленте, что на 0,49 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 4,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

  • 510,72 млн грн под 15,14% (с/в 15,15%) с погашением 21 июля 2027 года (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,12%);
  • 132,09 млн грн под 15,87% (с/в 15,85%) с погашением 14 июня 2028 года.

В иностранной валюте:

  • $100,44 млн под 3,15% (с/в 3,05%) с погашением 30 марта 2028 года (на прошлой неделе уровень доходности был 3,24%, средневзвешенный — 3,13%).

С начала 2026 года государство уже привлекло более 145 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку ВСУ.

Читайте также: В «Дие» появилась новая военная облигация «Белогорск»

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.

Роман Мирончук
Комментарии - 4

crowl
5 мая 2026, 18:53
В мене ше лишився депозит аж до липня, поки не переведу його в ОВДП не заспокоюсь. В мене в банках лише 1 депозит і кредитні ліміти лишились. ОВДП накуповую різні випуски, найдовші з найжирнішим процентом на 3 роки. тому платять кожнні 1-2 місяці, живу лише на проценти.
Платить міністерство фінансів, я дуже гарний громадянин з нереальними кредитними лімітами
Alex SH
5 мая 2026, 19:17
«МММ без проблем!»?
Якщо на це дивитися як на допомогу воюючій державі - то це високий патріотизм.
А якщо як на кредитування повного банкрута, яким наша держава стала остаточно вже більше двох років потому, то це…
Не заспокоюйтесь, переводьте усе у ОВДП, навіть квартиру, якщо її ще хтось зараз купить. Головне майте міцні нерви та витримку стоїка або міцну мотузку на завтра, коли у вас з усього майна залишиться лише вичерпаний кредитний ліміт та пара ненових вже черевиків.
crowl
5 мая 2026, 19:27
Мені не важливо, готовий втратити все. Вірю в Україну.
Україна — найкраща. Тут найкращі люди, найсильніші. Слабаки вже здрисли давно.
Де не ткни — все найкраще. Логістика — найкраща, фінтех — найкращий,
цифровізація — номер 1. Інтернет 2500 мегабіт потоволокно і пропонують 10 гігабіт.
Пінг на європейські серваки овервоч і кс2 взагалі 5 мс.
Нікуди не їду і не збираюсь, тут вродився, тут і вмру.
stas1976
5 мая 2026, 20:14
Чому на стільки різко впав попит на гривневі бумаги на аукціонах? Які є думки?
