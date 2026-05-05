Фонд гарантирования выставляет на продажу активы банков почти на 8 миллиардов

В течение текущей недели в системе Prozorro.Продажи запланирована реализация активов четырех финансовых учреждений, находящихся в процессе ликвидации. Общая начальная стоимость всех выставленных лотов составляет 7 908,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Структура активов, которые будут торговаться

Большую часть предложения составляют финансовые права, однако в перечень также вошло имущество и задолженность перед банками:

  • Права требования по кредиту выставлены на сумму 7 143,6 млн грн.
  • Дебиторская задолженность будет торговаться за 707,4 млн грн.
  • Имущество и ресурсы: недвижимость, земельные участки и основные средства оценены в 57,8 млн грн.

Детали по конкретным банкам

Наибольший объем активов приходится на Проминвестбанк, лоты которого составляют более 99% общей суммы недели — 7 844,7 млн грн. Сюда входят кредитные права на 7,09 млрд грн и дебиторская задолженность на 707,4 млн грн.

Остальные банки представлены меньшими объемами:

  • Банк Сыч: на продажу выставлены активы на общую сумму 53,5 млн грн, где основную долю составляют кредиты (47,5 млн грн).
  • Мегабанк: предлагаются недвижимость и основные средства по начальной цене 10,1 млн грн.
  • КСГ Банк: выставлены объекты недвижимого имущества по цене 0,5 млн грн.

По словам Фонда, все денежные средства, полученные в результате успешных аукционов, будут направлены на расчеты с кредиторами ликвидированных банков.

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины одобрил методологию стресс-тестирования — третьего и финального этапа оценки устойчивости банковской системы 2026 года. Документ определяет порядок оценки финансовых показателей и нормативов достаточности капитала банков в двух макроэкономических сценариях.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
