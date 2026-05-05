Кабмин планирует привлечь 13 миллиардов от приватизации и выставить на продажу Ocean Plaza

В 2026 году правительство привлекло от частных инвесторов около 10 млрд грн поступлений в результате крупной приватизации и 3 млрд — от малой. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Это амбициозное задание в условиях войны, но именно его обсудили и согласовали на совещании с Минэкономики и Фондом госимущества», — отметила глава правительства.

Сейчас малая приватизация демонстрирует стабильные результаты: с начала года в бюджет уже поступило более 1 млрд грн.

Продажа Ocean Plaza

Символическим местом проведения совещания по Минэкономики и Фондом госимущества стал ТРЦ Ocean Plaza — актив, конфискованный у российского олигарха в соответствии с законом «О санкциях» и переданный в собственность государства.

Объект планируется выставить на открытый аукцион в третьем квартале этого года. Примерная рыночная цена актива оценивается в около $100 млн.

Куда пойдут деньги?

Все средства, вырученные от реализации санкционного имущества, будут направлены в фонд восстановления. Эти ресурсы станут источником финансирования восстановления инфраструктуры и поддержки граждан, пострадавших в результате военных действий.