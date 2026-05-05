Правительство привлекло более 184 млрд грн через ОВГЗ с начала года

За январь-апрель 2026 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 184 млрд грн в эквиваленте: 153 896,8 млн грн, $351,5 млн и 294,9 млн евро . На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 104 743,7 млн грн, $650,0 млн и 188,8 млн евро. Об этом свидетельствуют данные депозитария НБУ .

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 апреля 2026 года правительство на первичных аукционах привлекло более 2,2 трлн грн в эквиваленте: 1,64 трлн грн, $11,1 млрд и 3,54 млрд евро.

В то же время, на погашение ОВГЗ было направлено 1,10 трлн грн, $12,1 млрд и 3,11 млрд евро.

Ставки

Саксимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в апреле, составила 16,20% годовых в гривне, 3,24% в долларах и 3,25% годовых в евро.

Кто инвестирует в государственные облигации?

По состоянию на 1 мая 2026 года общий портфель ОВГЗ в собственности юридических лиц составил 1 189,6 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

1 103 207,2 млн. грн;

$1 145,5 млн;

699,4 млн евро.

Общий портфель ОВГЗ в собственности физических лиц на 1 мая 2026 года составил 137,2 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

86 334,0 млн. грн;

$962,68 млн;

166,32 млн евро.

Общий портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов на 1 мая 2026 года составил 15,8 млрд грн в эквиваленте. Структура портфеля по валютам выпуска:

14 709,7 млн грн;

$12,8 млн;

10,0 млн евро.

Подробная статистика депозитария НБУ относительно военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах

На 1 мая 2026 года наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Общий портфель военных облигаций в собственности юридических лиц (без банков) по состоянию на 1 мая 2026 составил 95,7 млрд грн в эквиваленте по сравнению со 102,9 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 мая 2025 года.

Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности бизнеса по валютам выпуска:

71 659,1 млн. грн., или 27,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;

$309,5 млн, или 16,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США;

201,2 млн евро, или 25,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.

Общий портфель военных облигаций в собственности физических лиц по состоянию на 1 мая 2026 составил 94,1 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 72,0 млрд грн в эквиваленте по состоянию на 1 мая 2025 года.

Структура портфеля военных ОВГЗ в собственности физических лиц по валютам выпуска:

49 042,9 млн. грн., или 18,4% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в гривне;

$858,2 млн, или 45,9% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США;

126,5 млн. евро, или 16,0% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в евро.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 мая 2026 года составил 4 316,2 млн грн, $10,9 млн и 10,0 млн евро.

Министерство финансов Украины в апреле 2026 года погасило военные ОВГЗ на сумму 10 625,07 млн грн, $200 млн и 188,8 млн евро.